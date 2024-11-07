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«Змусить думати про виїзд закордон». Нардепка відреагувала на заклики щодо мобілізації жінок

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Змусить думати про виїзд закордон». Нардепка відреагувала на заклики щодо мобілізації жінок
Нардепка підтримує, аби українські жінки з 18 років проходили як і чоловіки – базову військову підготовку або йшли на військову кафедру
фото з відкритих джерел

«Провалена мобілізація чоловіків – не привід розводити маніпулятивні дискусії про мобілізацію жінок»

Дискусії стосовно запровадження обовʼязкової мобілізації жінок не наштовхують їх на зближення з військовою справою, а змушують думати про виїзд закордон. Таку думку висловила народна депутатка від «Голосу» та членкиня Комітету Верховної Ради  з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, резервістка Сил спеціальних операцій ЗСУ Соломія Бобровська у Facebook.

«Я відверто не розумію спекулятивного хайпу з приводу примусової мобілізації жінок «вже завтра», бо це не відповідає ані державним потребам, ані реаліям. І я проти цього», – наголосила Бобровська.

За її словами, зараз нарешті почав «адекватно працювати «рекрутинг», тож вона не бачить проблем з добровільною мобілізацією жінок на будь-які посади.

«Масова примусова мобілізація жінок не матиме успіху в підсиленні армії. А провалена мобілізація чоловіків – не привід розводити маніпулятивні дискусії про мобілізацію жінок», – зауважила політикиня.

Водночас нардепка підтримує, аби українські жінки, як і чоловіки, з 18 років проходили базову військову підготовку або йшли на військову кафедру. «Ніколи цього не приховувала, більше того – відстоювала такі зміни в законі про мобілізацію», – пояснила політикиня.

Як пояснює Бобровська, це важливо із декількох причин:

  1. Здобуття військового фаху, щоб мати уявлення базових речей починаючи з медицини, поводження зі зброю і розуміти як діє той чи інший військовий організм;
  2. Формування національної військової культури нації;
  3. Це сприяє створенню резерву сил оборони, що в певний момент буде фактично розгорнутою мережею по всій країні національного спротиву.

Нагадаємо, народна депутатка Мар'яна Безугла заявила, що «у Конституції немає двох видів громадян, тому як чоловіки, так і жінки мають захищати Україну на фронті».

За словами нардепки, вона підтримує мобілізацію жінок та вважає, що наразі в Україні незаконна дискримінація чоловіків. Як зазначила Безугла, якщо жінок мобілізуватимуть до війська, то чоловіків мобілізовуватимуть менше.

Раніше народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки Олександр Федієнко заявив, в українській армії є багато вакансій, які потребують людей. Він стверджує, що ніхто не змушуватиме жінок проти їх волі брати автомати і сидіти в окопах.

Як повідомлялося, посол України у Великій Британії та колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що мобілізація жінок в Україні є неприйнятною, і до неї можуть вдатися у разі крайньої потреби.

До слова, роботодавці все частіше надають перевагу жінкам. Причиною цьому стала мобілізація чоловіків і складнощі з їх бронюванням.

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Теги: депутат війна культура мобілізація Facebook жінка

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