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Курська спецоперація ЗСУ. Бойовик Кадирова визнав проблеми у росіян

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Курська спецоперація ЗСУ. Бойовик Кадирова визнав проблеми у росіян
Курська операція ЗСУ триває від 6 серпня 2024 року
фото: mil.in.ua

Окупанти визнають успіх Сил оборони України

Через два з половиною місяці після початку Курської операції ЗСУ ворог визнає: бої на Курщині йому даються найтяжче. Про це заявив один із бойовиків Рамзана Кадирова, командир загону спецназу «Ахмат» із позивним Аїд у коментарі пропагадистам tass.ru.

За словами кадировця, бої на Курщині відзначаються найбільшою щільністю. 

Як стверджує Аїд, щонайменше 14 бригад Збройних сил України воюють проти росіян у Курській області. Бойовик зізнається: для росіян це найбільш складний напрямок фронту.

Зазначимо, що Курська операція ЗСУ розпочалася 6 серпня 2024 року.

Нагадаємо, днями українські Сили оборони досягли успіху на північ від міста Суджа в Курській області. Геолокаційні кадри від 20 жовтня показують, що ЗСУ просунулися на схід від Черкаського Поріччя (на північ від Суджі).

Між тим, військовослужбовець Збройних сил України Кирило Сазонов розповів, що в Курській області кожну годину змінюється ситуація, на цьому напрямку немає суцільної лінії фронту.

До слова, контроль Збройних сил України над частиною Курської області спонукав Росію до частіших обмінів військовополоненими з Україною. 

Як повідомлялося, росіяни затримали 18 північнокорейських солдатів, які спробували втекти з позиції в Курській області. Тепер їх можуть залучити до штурмових дій проти українських військових. 

Теги: війна фронт росіяни Курщина

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