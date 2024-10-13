Столтенберг заявив, що НАТО ніколи не закривало очі на війну в Україні

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг визнав, що ненадання Україні значної військової підтримки полегшила Росії повномасштабне вторгнення

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО ніколи не забувало про Україну, однак, якщо б на початку російськовго вторгнення в України було більше підтримки, то росіяни не зайшли б так далеко. Про це Столтенберг повідомив в інтерв'ю Spiegel.

За його словами, країни Північноатлантичного Альянсу бачили, що кремлівський правитель Путін стає дедалі агресивнішим, тому після незаконної анексії Криму зміцнили оборону. «Вперше після закінчення холодної війни ми розгорнули бойові війська на східному фланзі Альянсу. Тому ми аж ніяк не закривали очі», – додав екс-генсек.

Водночас Столтенберг досі вважає стратегію колишнього канцлера Німеччини Ангели Меркель щодо Росії правильною:

«Було правильно спробувати побудувати кращі відносини з Росією після холодної війни. Навіть після анексії Криму та початку бойових дій на Донбасі ми продовжували зустрічатися в Раді НАТО-Росія. Останній раз у січні 2022 року».

Єнс Столтенберг завершив свою тривалу кар'єру на посаді генерального секретаря НАТО 1 жовтня 2024 року. Після понад дев'яти років на цій посаді, він прийняв рішення не продовжувати свій мандат. Протягом свого терміну Столтенберг активно просував зміцнення колективної оборони альянсу, особливо в контексті війни Росії проти України. Його лідерство було вирішальним у реагуванні на виклики безпеки, включно з модернізацією сил НАТО та посиленням східного флангу.

До слова, Єнс Столтенберг вважає, що Україна має реальні шанси на вступ до Альянсу, навіть якщо частина її територій залишиться під окупацією. Про це він заявив в інтерв’ю Financial Times.

Нагадаємо, відносини між НАТО і Росією значно погіршилися через агресію Москви проти Грузії та України. Попри це, Альянс досі дотримується підписаного у 1997 році Основоположного акта про взаємні відносини, співпрацю та безпеку, в якому визнається спільна мета створити стабільну й мирну Європу.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив проти членства України в НАТО, заявивши, що, поки він займає посаду голови уряду, не погодиться на це рішення.