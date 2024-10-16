Росіяни використовують на Курщині потужні дрони, які важко збивати – DeepState

Армія РФ в Курській області активно використовує БпЛА

У Курській області російські сили використовують дрони, які добре протистоять українським засобам радіоелектронної боротьби і мають високу точність ударів. Про це повідомив аналітик та співзасновник проєкту DeepState Руслан Микула в ефірі Radio NV. Розповідаючи про ситуацію в регіоні, експерт зазначив, що там відбуваються постійні коливання у бойових діях без чіткої лінії фронту: противник проводить контратаки, на які відповідають контратаками українські Сили оборони.

«Смуга змінюється по декілька разів за добу, деякі посадки переходять з рук в руки. Загалом, ситуація важка. Сили оборони ввели додаткові резерви для того, щоб стримати ворога, адже він за минулий місяць накопичив суттєві сили», – розповів експерт.

Микула також розповів про «дуже погану тенденцію», яка фіксується на цьому напрямку. «Ворог застосовує FPV-дрони, стійкі до РЕБів. Відповідно, в них значно вищий коефіцієнт влучання, ніж у звичайних бездротових FPVішок. Як сказав один десантник: «Це, по суті, ПТУРи нової генерації, коли FPV-дрон, зв’язаний витою парою з точкою запуску, фактично нечутливий до РЕБів». Тому ворог застосовує такий новий тип озброєння», – пояснив експерт.

Він додав, що йому не відомо, і не знає, чи є у когось ідеї, як боротися з такими дронами.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Російська Федерація вже направила 38 тис. осіб, включаючи штурмові бригади, перекинуті з півдня України, щоб відбити наступ ЗСУ на Курщині, але контратака «все ще не була великомасштабною».

До слова, британський експерт Джеймс Шерр вважає, що успішна операція ЗСУ в Курській області РФ продемонструвала вразливість російської території та змінила динаміку війни. За його словами, українські військові застосували класичний приклад оперативного маневру, завдавши несподіваного удару в тил противника.

Нагадаємо, аналітики ISW заявили, що Кремль використовує нову угоду про всебічне стратегічне партнерство з Північною Кореєю, щоб відтягнути необхідність проведення нових етапів мобілізації в Росії на якомога триваліший час.