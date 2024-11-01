Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ворог цілодобово штурмує на Куп'янському напрямку, щоб вийти до річки Оскіл – ЗСУ

Степан Гафтко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ворог цілодобово штурмує на Куп'янському напрямку, щоб вийти до річки Оскіл – ЗСУ
Військові ЗСУ повідомили про важкі бої на Куп'янському напрямку
фото з відкритих джерел

Командир Батальйону ударних БпАК «АХІЛЛЕС» розповів про бої на Харківщині

Російські окупанти намагаються просуватися на Куп'янському напрямку, де зараз йдуть інтенсивні безперервні бої поблизу населеного пункту Кругляківка. Про це в ефірі «Еспресо» повідомив командир батальйону ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

«Противник визначає Куп'янський напрямок як один із пріоритетних для окупації Харківської області, зокрема для створення буферної зони з Луганщиною. Куп'янськ залишається важливим містом для ворога, тому сили та засоби, зосереджені тут, є досить потужними. Насамперед противник почав підготовчі дії, масовано застосовуючи авіацію з керованими бомбами», – зазначив Федоренко.

Він розповів, що росіяни намагаються застосувати в Куп'янську сценарій, подібний до Вовчанська та Авдіївки, де міста знищуються до фундаменту.

«Противник збільшив сили штурмової піхоти, легкоброньованої та броньованої техніки, операторів БПЛА та артилерії. Це дозволило їм досягти деяких тактичних успіхів, зокрема захопити частину лівого берега річки Оскіл у районі населеного пункту Кругляківка», – пояснив Федоренко.

Крім того, він зазначив, що ворогу не вдалося повністю закріпитися на лівобережному плацдармі поблизу Кругляківки.

«Зараз тривають складні цілодобові бої з першочерговою метою зупинити ворога. Лише після цього можна буде говорити про стабілізацію ситуації, якщо ворог не залучить додаткові резерви, що цілком можливо», – додав Федоренко.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти завдали двох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 35 авіаційних ударів із застосуванням 62 КАБів, 490 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2600 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

До слова, російські елітні спецпідрозділи зазнали суттєвих втрат під час повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє The National Interest.

Зазначимо, що видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що кількість загиблих та поранених військових у війні Росії проти України сумарно складає близько мільйона людей.

Читайте також:

Теги: окупанти озброєння ворог росіяни війна росія ЗСУ Харківщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Третя штурмова: Враховуючи ситуацію із Селидово, Покровськом – Дніпропетровщину «треба готувати вже, і контролювати цей процес»
«Дніпропетровщину треба готувати вже». Третя штурмова зробила тривожну заяву
25 жовтня, 19:08
Генсек НАТО Марк Рютте висловився про військових з КНДР у війні проти України
Участь КНДР у війні в Україні: генсек НАТО зробив нову заяву
23 жовтня, 07:27
Ворог систематично вчиняє військові злочини
Російські окупанти систематично страчують військовополонених та застосовують хімзброю – ISW
22 жовтня, 07:44
Світлана народилась у місті Краснодар у РФ
Росіянка після початку війни переїхала до Одеси та вивчила українську
13 жовтня, 10:06
За свої незначні успіхи росіяни платять десятками тисяч солдатів і технікою
Втрата Вугледара: генерал США спрогнозував наслідки
12 жовтня, 19:17
Андрій Мельник: У Бразилії, на жаль, просто-напросто відсутні об’єктивні передумови для проривів
Посол Андрій Мельник: Я знаю, як стався злив про «причетність» українців до підриву «Північного потоку – 2» Інтерв'ю
12 жовтня, 09:50
Вогонь охопив 700 кв метрів торговельного комплексу «Пир»
У Дагестані згорів торговий центр: є постраждалі
6 жовтня, 17:53
У ГУР підкреслили, що атаковані обʼєкти забезпечують російську агресію проти України
Хакери ГУР атакували фінансовий сектор РФ: які компанії опинилися під ударом
2 жовтня, 17:53
Триває 952-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 2 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
2 жовтня, 08:14

Події в Україні

Росіяни мародерствують в Селидовому та намагаються просунутись далі – DeepState
Росіяни мародерствують в Селидовому та намагаються просунутись далі – DeepState
Ворог цілодобово штурмує на Куп'янському напрямку, щоб вийти до річки Оскіл – ЗСУ
Ворог цілодобово штурмує на Куп'янському напрямку, щоб вийти до річки Оскіл – ЗСУ
Росіяни завдали ракетного удару по пожежній частині в Одесі, є поранені – Одеська ОВА
Росіяни завдали ракетного удару по пожежній частині в Одесі, є поранені – Одеська ОВА
Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2024 року
Карта бойових дій в Україні станом на 1 листопада 2024 року
Ворог масовано обстріляв Полтавщину
Ворог масовано обстріляв Полтавщину
Україна отримала пропозиції від партнерів, які пришвидшать повернення полонених – Лубінець
Україна отримала пропозиції від партнерів, які пришвидшать повернення полонених – Лубінець

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
89K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 31 жовтня: ситуація на фронті
56K
Стало відомо, скільки бійців цього місяця повернулися на службу після самовільного залишення частини
47K
Український агент пробрався до командного пункту 37-ї бригади росіян
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 31 жовтня 2024
27K
Запущена КНДР балістична ракета встановила рекорд
11K
Прогноз магнітних бур на 31 жовтня – 2 листопада: якою буде сонячна активність

Новини

У Києві та кількох областях оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 02:27
1 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Єврокомісія підтвердила високий рівень імплементації Україною законодавства Європи в енергетиці – звіт
Вчора, 17:21
Кремль залучає війська з КНДР через проблеми в Росії – генерал Девід Петреус
Вчора, 16:21
Росія не зупиниться, якщо її не зупинити – військовий ЗСУ з Фінляндії
Вчора, 15:15
Російське вторгнення призвело до зростання громадянської свідомості молоді – дослідження
Вчора, 14:16

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua