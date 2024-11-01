Ворог цілодобово штурмує на Куп'янському напрямку, щоб вийти до річки Оскіл – ЗСУ

Командир Батальйону ударних БпАК «АХІЛЛЕС» розповів про бої на Харківщині

Російські окупанти намагаються просуватися на Куп'янському напрямку, де зараз йдуть інтенсивні безперервні бої поблизу населеного пункту Кругляківка. Про це в ефірі «Еспресо» повідомив командир батальйону ударних БпАК «АХІЛЛЕС» 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка Юрій Федоренко.

«Противник визначає Куп'янський напрямок як один із пріоритетних для окупації Харківської області, зокрема для створення буферної зони з Луганщиною. Куп'янськ залишається важливим містом для ворога, тому сили та засоби, зосереджені тут, є досить потужними. Насамперед противник почав підготовчі дії, масовано застосовуючи авіацію з керованими бомбами», – зазначив Федоренко.

Він розповів, що росіяни намагаються застосувати в Куп'янську сценарій, подібний до Вовчанська та Авдіївки, де міста знищуються до фундаменту.

«Противник збільшив сили штурмової піхоти, легкоброньованої та броньованої техніки, операторів БПЛА та артилерії. Це дозволило їм досягти деяких тактичних успіхів, зокрема захопити частину лівого берега річки Оскіл у районі населеного пункту Кругляківка», – пояснив Федоренко.

Крім того, він зазначив, що ворогу не вдалося повністю закріпитися на лівобережному плацдармі поблизу Кругляківки.

«Зараз тривають складні цілодобові бої з першочерговою метою зупинити ворога. Лише після цього можна буде говорити про стабілізацію ситуації, якщо ворог не залучить додаткові резерви, що цілком можливо», – додав Федоренко.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти завдали двох ракетних ударів, застосувавши чотири ракети, 35 авіаційних ударів із застосуванням 62 КАБів, 490 ударів дронами-камікадзе та здійснили майже 2600 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів із використанням різних типів озброєння.

До слова, російські елітні спецпідрозділи зазнали суттєвих втрат під час повномасштабного вторгнення в Україну. Про це повідомляє The National Interest.

Зазначимо, що видання The Wall Street Journal з посиланням на власні джерела повідомило, що кількість загиблих та поранених військових у війні Росії проти України сумарно складає близько мільйона людей.