Париж починає підготовку до гонки озброєнь із Росією – очільник МЗС Франції

Франція готується до можливої загрози з боку країни-агресорки

Французька влада готується до гонки озброєнь з Росією. Про це заявив телеканалу LCI ​​глава МЗС Франції Жан-Ноель Барро. За його словами, для цього Париж нарощує військовий бюджет.

«Закон про військовий бюджет дозволив нашій армії відтворити свої можливості дислокування, втручання та оборони. Але де наша основна лінія оборони сьогодні? Вона на півдні та на сході України», – сказав він.

Глава відомства підкреслив, що у зв'язку з цим Франція надає Україні військову, фінансову та гуманітарну допомогу і готова робити це стільки часу, скільки потрібно.

Раніше газета Politico з посиланням на слова командувача європейського командування сухопутних військ країни генерала Бертрана Тужуза повідомляла, що Франція почне готувати армію для протистояння з Росією. Він зазначив, що ігри у війну скінчилися, тепер ворог визначений, йде підготовка людей, які « насправді воюватимуть». За даними газети, особливу роль французької армії відведено на великомасштабних навчаннях НАТО «Дакійська весна – 2025», які відбудуться наступного року в Румунії.

До слова, французька влада видала дозвіл на тимчасове перебування в країні шести російським дизертирам, які втекли з війни в Україні. Це перший значний випадок, коли групі дизертирів дозволили перебувати у країні Європейського Союзу, поки відбуватиметься розгляд їхнього подання на отримання політичного притулку.