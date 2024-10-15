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Не в Україні. Центр протидії дезінформації припустив, де Росія застосовуватиме військових КНДР

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Не в Україні. Центр протидії дезінформації припустив, де Росія застосовуватиме військових КНДР
Північнокорейські військові для початку воюватимуть на Курщині, зазначив Андрій Коваленко
фото: cnbc.com (ілюстративне)

Андрій Коваленко не виключає, що через деякий час військові КНДР опиняться в Україні

Спочатку Росія використовуватиме північнокорейських військових у Курській області. Згодом вони можуть опинитися на тимчасово окупованих територіях України. Таке припущення зробив голова Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко.

«Росіяни можуть застосувати військових КНДР для початку в Курській області, але не виключається, що після російських полігонів декілька тисяч військових КНДР можуть опинитися на тимчасово окупованих територіях України разом з бурятами», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін заявив, що північнокорейські спеціалісти вже давно співпрацюють з Росією у військовому напрямі, зокрема протиповітряній обороні та інженерії, тому присутність солдатів КНДР на війні проти України не є новою. Бойові якості солдатів можуть бути не на найвищому рівні, однак їхня участь усе одно може мати значний вплив на фронт.

Як повідомлялося, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні.

У звіті Інституту вивчення війни також йшлося про те, що на війні в Україні воюють солдати Північної Кореї. Ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами.

Як відомо, біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військовослужбовців, серед яких – шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що присутність північнокорейських військових у Донецькій області пов'язана з одним моментом. Він полягає у використанні росіян зброї КНДР.

До слова, Зеленський повідомив про фактичне включення у війну Північної Кореї.

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Теги: окупанти окупація росія росіяни війна Україна Північна Корея військові

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