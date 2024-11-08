Росія використовує нові КАБ Grom-E1: названо дальність

Grom-E1 має вагу 600 кг та обладнана ракетним двигуном

Росія збільшила використання модернізованої авіаційної авіабомби Grom-E1. Вона має власний двигун, що дозволяє запускати її зі значно більшої відстані. Про це повідомляє The Telegraph.

За інформацією видання, Росія вже довгий час використовує Grom-E1, проте її літакам все одно необхідно підлітати на небезпечну близькість до лінії фронту. Щоб зменшити цей ризик, окупанти створили модернізовану бомбу Grom-E1 масою 600 кг, обладнану ракетним двигуном. Завдяки цьому бомба здатна пролетіти до 120 км після скидання.

Видання пише, що винищувач Су, який запускає Grom-E1 на максимальній дальності, може залишатися поза зоною дії більшості систем ППО України, за винятком Patriot.

За даними The Telegraph, бомби вже застосовувалися в атаках на цивільні об'єкти. Видання припускає, що посилене застосування Grom-E1 пов’язане з загрозою від F-16, здатних перехоплювати російські літаки на відстані до 65 км.

Нагадаємо, що росіяни почали вилучати з військових складів броньовані автомобілі БРДМ-2. Це свідчить про те, що окупантам на фронті не вистачає броньованих машин.

Також Росія почала виробляти новий ударний безпілотник дальнього радіуса дії, який має назву «Гарпія-А1». Зокрема, для його виготовлення використовується китайський двигун та деталі.