Викрав РЕБ із автівки військового: у Києві затримано зловмисника (фото)

Під час санкціонованого обшуку житла фігуранта слідчі вилучили всі викрадені речі

Невідомий зловмисник проник до припаркованого автомобіля військовослужбовця ЗСУ. Розбивши вікно дверей пікапа, злочинець викрав цінне військове обладнання, серед якого була сучасна радіоелектронна боротьба (РЕБ) станція, а також тактичне спорядження та інші особисті речі військового. Про це повідомляє пресслужба поілції.

«Подія сталась вночі в одному з дворів багатоповерхівок Святошинського району. Невідомий розбив вікно у дверях військового пікапу та вкрав з нього РЕБ, тактичне спорядження та інші речі, які належать військовому ЗСУ. За результатами комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали 40-річного місцевого мешканця, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності», – йдеться у повідомленні.

4 фото На весь екран







Під час санкціонованого обшуку житла фігуранта слідчі вилучили всі викрадені речі. Вся викрадена власність була повернена законному власнику – військовому ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який унормовує питання адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, декриміналізувавши дрібні крадіжки на суму до 3028 грн.