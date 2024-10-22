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Викрав РЕБ із автівки військового: у Києві затримано зловмисника (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Викрав РЕБ із автівки військового: у Києві затримано зловмисника (фото)
За результатами комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали 40-річного місцевого мешканця
фото: пресслужба поліції

Під час санкціонованого обшуку житла фігуранта слідчі вилучили всі викрадені речі

Невідомий зловмисник проник до припаркованого автомобіля військовослужбовця ЗСУ. Розбивши вікно дверей пікапа, злочинець викрав цінне військове обладнання, серед якого була сучасна радіоелектронна боротьба (РЕБ) станція, а також тактичне спорядження та інші особисті речі військового. Про це повідомляє пресслужба поілції.

Викрав РЕБ із автівки військового: у Києві затримано зловмисника (фото) фото 1

«Подія сталась вночі в одному з дворів багатоповерхівок Святошинського району. Невідомий розбив вікно у дверях військового пікапу та вкрав з нього РЕБ, тактичне спорядження та інші речі, які належать військовому ЗСУ.  За результатами комплексу розшукових заходів правоохоронці затримали 40-річного місцевого мешканця, який раніше притягувався до кримінальної відповідальності», – йдеться у повідомленні.

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Під час санкціонованого обшуку житла фігуранта слідчі вилучили всі викрадені речі. Вся викрадена власність була повернена законному власнику – військовому ЗСУ.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт, який унормовує питання адміністративної відповідальності за дрібне викрадення чужого майна, декриміналізувавши дрібні крадіжки на суму до 3028 грн. 

Теги: викрадення злочинець військові автомобіль злочин

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