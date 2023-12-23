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Окупанти атакували Херсон: є постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти атакували Херсон: є постраждалі
фото з відкритих джерел

Унаслідок атаки постраждали семеро людей

23 грудня російські загарбники знову атакували Херсон, у результаті чого постраждали семеро людей. Про це заявив голова Херсонскої ОВА Олександр Прокудін.

«Російська армія вдарила по Херсону. Постраждали п’ятеро людей», – повідомив він.

Трьом херсонцям, 78, 68 та 63 років, лікарі надали допомогу на місці.

При цьому двох чоловіків – 21 та 39 років – доставили до лікарні. Їх стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

За уточненою інформацією голови ОВА, в результаті атаки постраждали семеро осіб, серед них – 15-річна дитина.

Раніше повідомлялося, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області російські окупанти вбили підлітка. Вбивство відбулося на очах його рідних. 

Нагадаємо, триває 668-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Противник і надалі ігнорує закони та звичаї війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як військових, так і цивільних об’єктів. Активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки. Збільшив кількість артилерійських обстрілів. Так, в операційній зоні ОСУВ Хортиця щодоби кількість ворожих артилерійських обстрілів складає понад 1 тисячу. 

Теги: окупанти армія вбивство Херсон

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