Повітряні сили повідомили про збиті вночі «Шахеди»

Окупанти запускали дрони з двох напрямків

Із 18:00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із районів Балаклава (тимчасово окупований Крим) і Приморсько-Ахтарськ (Росія). Про це повідомляє Командування Повітряних сил України.

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«Усі дев’ять «Шахедів» знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей», – звітують українські захисники.

Нагадаємо, ввечері 22 грудня російські загарбники атакували Одещину дронами. Сили ППО збили сім російських ударних безпілотників, вибуховою хвилею пошкоджений навчальний заклад.

Раніше повідомлялося, що 22 грудня надвечір в Одесі пролунали вибухи. В області оголошено тривогу. В Одесі спрацювала система протиповітряної оборони.