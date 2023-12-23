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Повітряні сили повідомили про збиті вночі «Шахеди»

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Повітряні сили повідомили про збиті вночі «Шахеди»
Уламки збитого на Одещині дрона
фото: Сили оборони півдня України

Окупанти запускали дрони з двох напрямків

Із 18:00 вечора 22 грудня до опівночі 23 грудня російські окупанти атакували Україну ударними БпЛА типу Shahed із районів Балаклава (тимчасово окупований Крим) і Приморсько-Ахтарськ (Росія). Про це повідомляє Командування Повітряних сил України.

«Усі дев’ять «Шахедів» знищено силами та засобами Повітряних сил та Сил оборони України у межах Одеської та Хмельницької областей», – звітують українські захисники.

Повітряні сили повідомили про збиті вночі «Шахеди» фото 1

Нагадаємо, ввечері 22 грудня російські загарбники атакували Одещину дронами. Сили ППО збили сім російських ударних безпілотників, вибуховою хвилею пошкоджений навчальний заклад.

Раніше повідомлялося, що 22 грудня надвечір в Одесі пролунали вибухи. В області оголошено тривогу.  В Одесі спрацювала система протиповітряної оборони.

Теги: безпілотник окупанти війна ЗСУ

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