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Погодні умови створюють перешкоди для використання дронів військами: аналіз ISW

Діана Гасюк
glavcom.ua
Погодні умови створюють перешкоди для використання дронів військами: аналіз ISW
фото з відкритих джерел

8 грудня українські війська продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області

Українські Збройні Сили продовжують наступальні дії на Бахмутському та Мелітопольському напрямках, а також на лівому березі Херсонської області. Погані погодні умови заважають як російським, так і українським силам використовувати розвідувальні дрони. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Просування українських військ

Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили атаки російських військ на Куп’янському напрямку в районі Синьківки та Іванівки і на Лиманському напрямку в районі Спірного і Тернів.

Російські джерела стверджували, що українські сили наступали на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна 8 грудня. Зокрема, біля Синьківки, Ямполівки та озера Лиман.

Генштаб ЗСУ штаб повідомив, що українські війська продовжували наступальні операції на південь від Бахмута. Міністерство оборони (МО) Росії заявило, що українські війська атакували в районі Кліщіївки.

Російські війська проводили наступальні операції поблизу Бахмута, але не зробили жодних підтверджених просувань 8 грудня. Український Генштаб повідомив, що російські сили безуспішно атакували поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки.

Опубліковані геолокаційні кадри показують, що російські війська нібито просунулися до очисних споруд на південь від Красногорівки (5 км на північний захід від Авдіївки).

Російські джерела стверджували, що 7 і 8 грудня війська РФ нібито просунулися в напрямку Новокалинового, до околиць Авдіївського коксохімічного заводу та в промисловій зоні.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували на схід від Новобахмутівки; на південь від Тоненького; поблизу Степового, Авдіївки та Первомайського.

Російське джерело стверджує, що складні погодні умови уповільнили темпи російських і українських операцій під Авдіївкою.

Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Красногорівки, Мар’їнки, Побєди і Новомихайлівки.

8 грудня українські війська продовжували наступальні операції в західній частині Запорізької області. Російські джерела стверджували, що російські сили нібито відбили українські атаки поблизу Роботиного, на захід від Вербового і на захід від Новофедорівки. Міноборони РФ повідомило про українські атаки поблизу Нестерянки та Успенівки.

Стверджується, що погані погодні умови заважають як російським, так і українським силам використовувати великі розвідувальні безпілотники та досягати значного прогресу.

Геолокаційні кадри, опубліковані 7 грудня, показують, що російські війська нібито просувалися на південь від Роботиного в напрямку Новопрокопівки.

Генштаб ЗСУ повідомив 8 грудня, що українські сили відбили російські наземні атаки поблизу Роботиного та на захід від Вербового. Машовець заявив, що російські війська користуються скороченими темпами українських наступальних дій у Запорізькій області для реорганізації угруповання сил і створення оперативних резервів, але зауважив, що наразі окупанти не можуть виділити значні ресурси на ці резерви.

8 грудня українські війська продовжили наземні операції на східному (лівому) березі Херсонської області. Російські блогери стверджували, що тривають бої в Кринках і що українські війська посилили темп бойових дій.

Раніше повідомлялося, що розвідувальний центр Естонських Збройних Сил прогнозує, що Росія в найближчі кілька тижнів посилить наступальні дії проти України попри значні втрати, про що свідчить перегрупування загарбників. 

Теги: росія окупанти Генштаб Міноборони РФ втрати Лиман

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