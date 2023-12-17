Британська розвідка розкрила, як Путін хоче використати «вибори» на окупованій території

Росія готує суттєві фальсифікації і залякування виборців на окупованих територіях

Росія використає «вибори» президента Росії на тимчасово окупованих територіях України, щоб створити враження легітимності вторгнення РФ. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«11 грудня Центральна виборча комісія Росії оголосила, що голосування на «виборах» президента РФ в березні 2024 року відбудуться на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Це сталося після того, як ТОТ були включені до числа суб’єктів РФ на регіональних виборах у вересні 2023 року», – йдеться у матеріалі.

Британська розвідка вважає, що, ймовірно, «голосування» в окупації не буде ані вільним, ані чесним.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Російська влада майже напевно бачить досягнення «правильних» результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки хоче створити враження легітимності вторгнення Росії. Російська адміністрація майже напевно використовуватиме такі методи, як суттєві фальсифікації на виборах і залякування виборців, щоб забезпечити перемогу російського президента Володимира Путіна в регіонах зі значною перевагою», – йдеться у зведенні.

Нагадаємо, Рада Федерації Росії призначила вибори президента на 17 березня 2024 року.

Путін заявив, що реформа Конституції РФ у 2020 році, внаслідок якої тиран обнулив свої терміни та отримав право залишатися при владі до 2036 року, була «необхідна»