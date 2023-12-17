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Британська розвідка розкрила, як Путін хоче використати «вибори» на окупованій території

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Британська розвідка розкрила, як Путін хоче використати «вибори» на окупованій території
РФ хоче забезпечити перемогу Путіна в окупованих регіонах зі значною перевагою
фото з відкритих джерел

Росія готує суттєві фальсифікації і залякування виборців на окупованих територіях

Росія використає «вибори» президента Росії на тимчасово окупованих територіях України, щоб створити враження легітимності вторгнення РФ. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

«11 грудня Центральна виборча комісія Росії оголосила, що голосування на «виборах» президента РФ в березні 2024 року відбудуться на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей України. Це сталося після того, як ТОТ були включені до числа суб’єктів РФ на регіональних виборах у вересні 2023 року», – йдеться у матеріалі.

Британська розвідка вважає, що, ймовірно, «голосування» в окупації не буде ані вільним, ані чесним.

«Російська влада майже напевно бачить досягнення «правильних» результатів у цих регіонах як пріоритет, оскільки хоче створити враження легітимності вторгнення Росії. Російська адміністрація майже напевно використовуватиме такі методи, як суттєві фальсифікації на виборах і залякування виборців, щоб забезпечити перемогу російського президента Володимира Путіна в регіонах зі значною перевагою», – йдеться у зведенні.

Британська розвідка розкрила, як Путін хоче використати «вибори» на окупованій території фото 1

Нагадаємо, Рада Федерації Росії призначила вибори президента на 17 березня 2024 року.

Путін заявив, що реформа Конституції РФ у 2020 році, внаслідок якої тиран обнулив свої терміни та отримав право залишатися при владі до 2036 року, була «необхідна»

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Теги: британська розвідка росія путін вибори в Росії окупанти Україна

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