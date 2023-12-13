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У столиці через російську атаку без світла залишились 35 будинків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці через російську атаку без світла залишились 35 будинків
фото ілюстративне

Орієнтовно електропостачання буде відновлено до 14:00

У Дніпровському районі Києва 35 приватних будинків залишаються без світла внаслідок пошкоджень ліній електропередачі уламками ракет. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

Як зазначається, фахівці ДТЕК «Київські електромережі» працюють над відновленням електропостачання. Орієнтовно електропостачання буде відновлено до 14:00. 

Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після яких у місті було оголошено повітряну тривогу.

Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах столиці.

Як повідомлялося, у Дніпровському районі унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на шостому поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало вісім автівок.

Загалом було врятовано 17 осіб, з яких п'ятеро людей, які не могли самостійно пересуватися, та семеро дітей. На безпечну відстань евакуйовано 25 осіб.

У Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідовано. Ще за двома адресами в Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території.

Також ЗСУ назвали тип ракет, якими окупанти вночі вдарили по Києву.

Теги: окупанти Київ енергетика

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