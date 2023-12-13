У столиці через російську атаку без світла залишились 35 будинків

Орієнтовно електропостачання буде відновлено до 14:00

У Дніпровському районі Києва 35 приватних будинків залишаються без світла внаслідок пошкоджень ліній електропередачі уламками ракет. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

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Як зазначається, фахівці ДТЕК «Київські електромережі» працюють над відновленням електропостачання. Орієнтовно електропостачання буде відновлено до 14:00.

Нагадаємо, близько 3:00 в Києві пролунала серія потужних вибухів, після яких у місті було оголошено повітряну тривогу.

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Зафіксовано падіння уламків ракет у чотирьох районах столиці.

Як повідомлялося, у Дніпровському районі унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено фасад багатоповерхівки, сталося загоряння балкона на шостому поверсі. На момент прибуття пожежних підрозділів у дворі будинку палало вісім автівок.

Загалом було врятовано 17 осіб, з яких п'ятеро людей, які не могли самостійно пересуватися, та семеро дітей. На безпечну відстань евакуйовано 25 осіб.

У Дарницькому районі внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння житлового будинку на площі 400 кв. м. Пожежу ліквідовано. Ще за двома адресами в Деснянському районі було виявлено падіння уламків на відкритій території.

Також ЗСУ назвали тип ракет, якими окупанти вночі вдарили по Києву.