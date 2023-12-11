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Київ оговтується від балістики, ударні дрони на Миколаївщині: ситуація в регіонах

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ оговтується від балістики, ударні дрони на Миколаївщині: ситуація в регіонах
Російська армія вдарила по Херсону
фото: пресслужба ДСНС

Штурмова і тактична авіація ворога вчора була задіяна по всій лінії фронту на Луганщині

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

Київщина

Ворог в черговий раз атакував область вночі. За попередньою інформацією – влучань в об'єкти критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано.

В одній з громад області зафіксовано падіння уламків на подвір’я приватного будинку. В столиці уламки збитих ракет пошкодили будівлі в Дарницькому районі. Є постраждалі. Наслідки ракетної атаки уточнюються.

Чернігівщина

За добу – три обстріли (15 вибухів). Ворог із мінометів обстрілював Корюківський та Новгород-Сіверський райони. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі росіяни здійснили обстріл Середино-Будської громади. Зафіксовано 20 вибухів з АГС. Попередньо без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 8 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 52 вибухи. Обстрілів зазнали Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Середино-Будська громади. У Середино-Будській громаді внаслідок одного з обстрілів пошкоджено 3 приватних житлових будинки.

Запорізька область

Рашисти минулої доби завдали 78 ударів по 16 населених пунктах області. 62 артобстріли прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Червоного, Новоданилівки, Левадного, Білогір'я, Преображенки, Кам'янського, Малих Щербаків та інших прифронтових міст і сіл

Ворог обстріляв з РСЗВ Малу Токмачку та атакував 15 безпілотниками Новодарівку, Чарівне, Малу Токмачку, Малинівку, Лугівське й Роботине.

Дніпропетровщина

Три БпЛА вчора вдень скерували на Нікопольщину російські загарбники. Дрони-камікадзе поцілили по районному центру.

Вдарили по ньому й з важкої артилерії. Пошкодили приміщення одного з підприємств і лінію електропередач. Минулося без жертв. Ніч – тихо.

Харківщина

Артилерійських та мінометних ударів зазнали більше 18 населених пунктів області: Козача Лопань Харківського району, Графське, Вовчанськ, Бочкове, Бударки Чугуївського району, Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка та Берестове Куп’янського району та ін.

Авіаударів ворог завдав по околицях Петропавлівки, Піщаного, Першотравневого, Чернещини, Дружелюбівки.

У с. Курилівка Куп’янського району внаслідок обстрілу виникла пожежа, пошкоджено 4 гаража та приватний будинок. ЗСУ відбили чотири ворожих атак у околицях Синьківки та Петропавлівки.

Луганщина

Штурмова і тактична авіація ворога вчора була задіяна по всій лінії фронту на Луганщині. Загарбники били і в районі Твердохлібового, що північніше Сватового, і по Макіївці. Не оминули Серебрянський ліс. Не зменшується і добова кількість снарядів, випущених по наших позиціях та селах. Цього разу – 537. Обстріляні Невське та Білогорівка. Атаки окупантів відбито від Макіївки. За добу противник здійснив 127 обстріли (537 снарядів).

Донеччина

Під вогнем рашистів минулої доби – 9 населених пунктів: Курахове, Авдіївка, Торецьк, смт Очеретине, с.Орлівка, с.Кліщіївка, с.Берестки, с.Бердичі, с.Сокіл.  Пошкоджено 22 житлових будинки (з них 4 – багатоквартирні), магазин.

Миколаївщина

Під час нічної атаки в м. Снігурівка Снігурівської громади внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу Shahed-131/136 виникло займання порожнього складського приміщення на території агропідприємства. Пожежу було оперативно ліквідовано. Постраждалих немає.

У ніч на 11 грудня, силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено 13 ударних БпЛА Shahed-131/136. Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по акваторії та м. Очаків Очаківської громади.

Також вчора в м. Очаків внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» пошкоджень зазнав житловий будинок. Постраждалих немає.

В населеному пункті Куцурубської громади, також внаслідок падіння уламків збитого БпЛА типу «Shahed-131/136» виникла пожежа складського приміщення з сільськогосподарською технікою, яка була оперативно ліквідована. Постраждалих немає.

Одещина

Сили ППО збили два дрони типу Shahed-131/136 в Одеській області під час нічної атаки РФ.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 84 обстріли (435 снарядів), з них по м. Херсон – п'ять обстрілів (11 снарядів). Вчора ввечері було збито 3-х ворожих ударних БПЛА типу «Shahed-136» в районі м. Херсон та н.п. Комишани Херсонського району.

Вдень російська армія вдарила по Херсону. Було влучання у житлову забудову. Осколкові поранення голови, вибухову травму дістав 37-річний чоловік. Його госпіталізовано. Медики надають необхідну допомогу. Під ворожий вогонь потрапила Іванівка.  У селі поранено 52-річну жінку. Її ушпиталили.

Триває 656-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Піщане, Першотравневе, Чернещина, Дружелюбівка Харківської області; Твердохлібове, Макіївка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Колодязі, Часів Яр, Торецьк, Калинове, Очеретине, Новопокровське, Авдіївка, Новомихайлівка Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Теги: пожежа авіація армія обстріл Миколаїв Торецьк Авдіївка Запорізька область Херсон будинок чоловік магазин населення втрати ворог поранення росіяни

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