Чим займаються та що читають військовополонені РФ? Репортаж із найбільшого табору

Робочий день полонених триває вісім годин, де вони куховарять, плетуть меблі, склеюють пакети, проводять зварювальні роботи, пораються на городі тощо

Типовий ранок для російських військовополонених починається о шостій, коли лунає Гімн України

Журналіст «Главкома» побував у найбільшому таборі для російських військовополонених на заході України. Об’єкт розміщений на базі однієї з колишніх колоній, але де саме, адміністрація просить не вказувати з міркувань безпеки. Машини з російськими військовополоненими приїзджають хвилеподібно – під час затишшя у зоні бойових дій на нових полонених можна чекати тиждень, а під час загострення авто з росіянами сюди курсує чи не кожного дня. Про це йдеться в матеріалі «Главкома» «Обличчя ворога. Розмови віч-на-віч».

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Російських військовополонених можна поділити у таборі на три види. Колишні «вагнерівці», яких залишилося небагато, «громадяни» ОРДЛО, які називають себе етнічними росіянами і повторюють пропагандистські наративи та звичайні російські загарбники. Зокрема, остання категорія – завербовані в’язні і добровольці, яких підкупили грошовими виплатами та пільгами.

Інформація про загальну кількість ув’язнених працівниками табору не розголошується фото: «Главком»

Процес прийому росіян досить простий – зміна одягу, ванно-гігієнічні процедури, після яких ув’язнений потрапляє до двотижневого карантинного ізолятора. Існують ізолятори для командирів і рядових солдатів. Є окреме приміщення для ув’язнених жінок, але за весь час повномасштабної війни у ньому утримувалась лише одна військовополонена, яку вже обміняли.

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Командирів Росія намагається виміняти у першу чергу. Інформація про загальну кількість ув’язнених працівниками табору не розголошується, за словами полонених окупантів, у таборі близько 400-500 осіб.

Шпиталь на території табору для військовополонених фото: «Главком»

Шпиталь, де полонені окупанти лікуються фото: «Главком»

Типовий ранок для російських військовополонених починається о шостій, коли лунає Гімн України. Відбій – о десятій вечора. Робочий день триває вісім годин, де полонені загарбники куховарять, плетуть меблі, склеюють пакети, проводять зварювальні роботи, пораються на городі тощо. Умови праці російських військовополонених в Україні не дуже скидаються на тюремні. Під час повітряної тривоги усіх відводять у бомбосховище.

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Робочий день полонених триває вісім годин, де вони куховарять, плетуть меблі, склеюють пакети, проводять зварювальні роботи, пораються на городі тощо фото: «Главком»

Крім роботи полонені окупанти мають час на дозвілля, зокрема на візити до бібліотеки. Серед найбільш популярних книжок не тільки російська класика і детективи Дар’ї Донцової, а й підручники з історії України. Альтернатива бібліотеці – телевізор, де можна подивитися новини. Неділя – вихідний, дозволяється грати у футбол (навіть проводяться міні-турніри) і займатися на турніках.

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У вільний час полонені можуть дивитися новини фото: «Главком»

Майданчик, де ув’язнені грають у футбол і займаються спортом фото: «Главком»

Також у таборі працює магазин. Найбільш популярні товари – цигарки та цукерки.

Україна щомісячно витрачає по 10 тис. грн на утримання одного полоненого, але гроші на цей магазин вони заробляють самостійно. За день роботи кожен ув’язнений отримує 10 гривень – таку суму було визначено Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими від 12 серпня 1949 року.

Крім того, у кожного полоненого є можливість раз на один-два тижні подзвонити додому, звідки рідні й дізнаються про те, що їхній родич в полоні. Щоправда, по той бік не завжди беруть слухавку і тоді полоненим доводиться чекати ще два тижні.

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Черга до кімнати, звідки полонені телефонують додому фото: «Главком»

Нагадаємо, в Україні з’явився ще один табір для тримання військовополонених росіян. Він має назву «Захід 2» і створений на базі державної установи «Могилів-Подільська виправна колонія (№ 114)» у Вінницькій області. Відповідні зміни у єдиному реєстрі з’явилися 20 жовтня 2023 року.

У таборі «Захід 1», створеному на базі Миколаївської виправної колонії (№50) в селі Заклад Стрийського району військовополонених росіян утримують в розкішних умовах.

До слова, у таборі для військовополонених є кімната для дозвілля, їдальня з триразовим харчуванням, душ, бібліотека, спортивний майданчик та шпиталь.