Ліквідація екснардепа Киви та новий пакет допомоги від США. Головне за 6 грудня

Тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Іллі Киви було виявлено біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії

Смерть екснардепа Киви, США виділили новий пакет військової допомоги Україні, Британія ввела санкції проти організацій, які підтримують Путіна. «Главком» склав добірку новин 6 грудня, щоб ви були в курсі головних подій:

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Британія ввела санкції проти організацій, які підтримують Путіна

Уряд Великої Британії оголосив про нові санкції, спрямовані проти людей та груп, які забезпечують та фінансують експорт військового обладнання у РФ. До списку санкцій увійшли підприємства в Білорусі, Китаї, Сербії, Туреччині, ОАЕ та Узбекистані, які продовжують підтримувати незаконне вторгнення Росії в Україну.

Візит Путіна до ОАЕ

Російський диктатор Володимир Путін прибув з візитом до Абу-Дабі, Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ). Путін провів переговори з лідером ОАЕ Мухаммедом Бен Заїдом Аль Нахайяном «в розширеному форматі».

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Спершу президента РФ привітав міністр закордонних справ ОАЕ Абдалла Бен Заїд Аль Нагаян. На честь приїзду глави країни-агресорки небо над Абу-Дабі забарвили у кольори російського прапора. Після візиту до арабських країн Путін має зустрітися в Москві з президентом Ірану Ібрагімом Раїсі.

Україна повернула додому вісьмох викрадених Росією дітей

В Україну вдалося повернути ще вісьмох незаконно вивезених Росією дітей віком від 8 до 18 років. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак у телеграмі. Повернути дітей вдалося в результаті взаємодії команди Офісу президента й уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця в межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

США виділили новий пакет військової допомоги Україні

Сполучені Штати Америки оголосили про надання Україні чергового пакета військової допомоги на суму $175 млн. За словами Блінкена, новий пакет містить засоби протиповітряної оборони, додаткові боєприпаси для систем Himars, артилерійські боєприпаси, високошвидкісні протирадіаційні ракети й протитанкові ракети.

Також до пакету увійшли «боєприпаси для стрілецької зброї, підривні боєприпаси для розчищення перешкод, обладнання для захисту важливої національної інфраструктури, а також запасні частини, допоміжне обладнання, послуги, тренування і транспортування».

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Ліквідація екснардепа Киви

Тіло колишнього депутата Верховної Ради та зрадника Іллі Киви було виявлено сьогодні вдень близько 15 години на вулиці біля готелю «Велич Кантрі Клаб» у Росії.

Згодом стало відомо, що ліквідація ексдепутата і зрадника Ілля Киви справа рук української Служби безпеки. Зокрема, злочинця ліквідували зі стрілецької зброї.

Також Головне управління розвідки Міноборони підтверджує ліквідацію Киви, сказав представник ГУР Андрій Юсов. Як розповів речник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону «Єдині новини», «доля Іллі Киви чекає кожного зрадника України». «Так, можемо підтвердити, що Кива – всьо, і така доля спіткатиме й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму», – сказав Юсов.