Привели додому і застрелили. На Херсонщині окупанти вбили школяра на очах у родини

14-річного хлопчика привели додому та застрелили на очах у сім’ї

Причиною вбивства стало нібито те, що школяр нібито щось фотографував

На тимчасово окупованій частині Херсонської області російські окупанти вбили підлітка. Вбивство відбулося на очах його рідних. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін під час пресконференції.

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Зазначається, що вбивство дитини відбулося 20 грудня, коли росіяни зловили школяра в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини. 14-річного хлопчика привели додому та застрелили на очах у сім’ї.

«Страшна там ситуація. Вбили учня восьмого класу в одному з населених пунктів. Просто на очах родини», – розповів Прокудін.

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Причиною вбивства окупанти назвали нібито те, що школяр нібито проходив повз важливі військові точки росіян та щось сфотографував. Після вбивства дитини матір загиблого намагалася скоїти самогубство.

Голова ОВА повідомив, що директор школи де навчався хлопчик, подасть заяву до поліції. Окрім того, до відповідних органів звернеться і Херсонська ОВА – зокрема, про злочин росіян повідомлять омбудсмену Дмитру Лубінцю, який працює над поверненням українських дітей з окупації та Росії, а також фіксує злочини окупантів щодо неповнолітніх.

Нагадаємо, триває 667-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. РФ продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 61 авіаційний удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.