Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Привели додому і застрелили. На Херсонщині окупанти вбили школяра на очах у родини

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Привели додому і застрелили. На Херсонщині окупанти вбили школяра на очах у родини
14-річного хлопчика привели додому та застрелили на очах у сім’ї
фото ілюстративне

Причиною вбивства стало нібито те, що школяр нібито щось фотографував

На тимчасово окупованій частині Херсонської області російські окупанти вбили підлітка. Вбивство відбулося на очах його рідних. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін під час пресконференції.

Зазначається, що вбивство дитини відбулося 20 грудня, коли росіяни зловили школяра в одному з тимчасово окупованих населених пунктів Херсонщини. 14-річного хлопчика привели додому та застрелили на очах у сім’ї.

«Страшна там ситуація. Вбили учня восьмого класу в одному з населених пунктів. Просто на очах родини», – розповів Прокудін.

Причиною вбивства окупанти назвали нібито те, що школяр нібито проходив повз важливі військові точки росіян та щось сфотографував. Після вбивства дитини матір загиблого намагалася скоїти самогубство.

Голова ОВА повідомив, що директор школи де навчався хлопчик, подасть заяву до поліції. Окрім того, до відповідних органів звернеться і Херсонська ОВА – зокрема, про злочин росіян повідомлять омбудсмену Дмитру Лубінцю, який працює над поверненням українських дітей з окупації та Росії, а також фіксує злочини окупантів щодо неповнолітніх.

Нагадаємо, триває 667-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. РФ продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 1 ракетний та 61 авіаційний удари, здійснив 71 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Херсонщина війна окупанти дитина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Обмін полоненими завмер, табори для окупантів переповнені
«Навіщо на полонених окупантів тратити стільки грошей?» Відповідає заступниця міністра юстиції Інтерв’ю
Сьогодні, 11:00
Окупанти мають намір призвати в армію українців 2007 року народження
Окупанти мають намір призвати в армію українців 2007 року народження
Сьогодні, 09:48
Батько власноруч копав могилу для сина та був на його похороні сам, без рідних
Окупанти розстріляли дитину під час евакуації. Згадаймо 12-річного Владислава Магдика
Сьогодні, 09:00

Події в Україні

Блокада польського кордону: у чергах стоять майже 4 тис. вантажівок
Блокада польського кордону: у чергах стоять майже 4 тис. вантажівок
Привели додому і застрелили. На Херсонщині окупанти вбили школяра на очах у родини
Привели додому і застрелили. На Херсонщині окупанти вбили школяра на очах у родини
Рекрутинг до ЗСУ не скасовує мобілізацію: роз'яснення Міноборони
Рекрутинг до ЗСУ не скасовує мобілізацію: роз'яснення Міноборони
Влучання в Києві та 570 снарядів по Херсонщині: яка ситуація в регіонах
Влучання в Києві та 570 снарядів по Херсонщині: яка ситуація в регіонах
Окупанти мають намір призвати в армію українців 2007 року народження
Окупанти мають намір призвати в армію українців 2007 року народження
Що буде, якщо Росія переможе? Британське видання описало п’ять жахливих наслідків
Що буде, якщо Росія переможе? Британське видання описало п’ять жахливих наслідків

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
8813
Атака на Київ: відомий телеведучий залишився без квартири
6742
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4493
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
3103
У Києві пролунала серія вибухів: є влучання
2897
Умєров хоче мобілізувати чоловіків з-за кордону: з якої країни почне
2708
Доведеться відкликати з фронту? Роботодавці б’ють на сполох через дефіцит кадрів

Новини

Третина ворожих атак за добу відбулась під Авдіївкою – Генштаб
Сьогодні, 07:59
Сніг і сильний вітер у низці областей: прогноз погоди на 22 грудня
Сьогодні, 06:11
22 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 01:50
Масштабна повітряна тривога тривала дві години
Сьогодні, 01:08
Гендиректор «Української бронетехніки»: Вітчизняні бронемашини на 20-30% дешевші імпортних
Вчора, 14:56
На Херсонщині українські воїни змусили окупантів відступити – Генштаб
Вчора, 07:06

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua