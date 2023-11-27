На Київщині посадовці продавали продукти з військової частини у магазини та ресторани

Військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями, продавали у магазинах, ресторанах та на базарах частину продуктів, призначених для бійців

На даний час отримані докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн

Працівники Державного бюро розслідувань спільно зі Службою безпеки України викрили посадовців однієї з військових частин Київської області на оборудках з харчами для їх особового складу на мільйони гривень. Про це повідомляє ДБР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Махінації здійснювались в умовах воєнного стану.

До організованої групи входили військовослужбовці та працівники військової частини, які вступили у змову з приватними підприємцями і продавали у магазинах, ресторанах та на базарах частину продуктів, призначених для бійців.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Вони забирали щонайменше 30% продуктів зі складу, зменшуючи відповідно добові норми харчового забезпечення для військових. «Залишок» продуктів використовувався й в іншій схемі. Представник військової частини у змові з приватним підприємством виписував «порожні» накладні на постачання продукції на мільйони гривень, яка фактично не поставлялась, а на папері обліковувались продукти, які не були видані солдатам перед їх продажем.

Через підробку зловмисником фінансових документів Міністерство оборони України було введене в оману та здійснювало повну оплату продуктів харчування. При цьому готівку зловмисники привласнювали.

На даний час отримані докази щодо привласнення щонайменше 5 млн грн.

Посадовцям військової частини та одному з комерсантів повідомили про підозру за статтями заволодіння майна шляхом зловживання службовим становищем та заволодіння військовим майном шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 ч. 4 ст. 410 Кримінального кодексу України).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна. Під час обшуків у фігурантів були вилучені значні суми готівки. Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Раніше журналісти оприлюднили дані про закупівлі продуктів для представників ЗСУ. Виявилося, що Міноборони купує продукти за цінами, вдвічі або тричі вищими, ніж у супермаркетах Києва.

Наприклад, Міноборони закуповує яйця по 17 гривень за штуку, хоча роздрібна ціна в магазині Києва становить 7 гривень. Така сама історія з овочами, м'ясом та іншими продуктами.