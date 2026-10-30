Окупанти атакували підприємство на Сумщині: загинула жінка, є постраждалі

Триває ліквідація наслідків атаки

Сьогодні, 30 жовтня, російська терористична армія атакувала ударними безпілотниками цивільне підприємство у Шосткинській громаді, де на той момент працювали люди. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Сумської ОВА Олега Григорова.

Через удар по Шосткинській громаді загинула жінка, є травмовані.

«Наразі відомо про вісьмох постраждалих. Одна людина у важкому стані. Медики надають пораненим усю необхідну допомогу», – уточнив Григоров.

На місці триває рятувальна операція та ліквідація наслідків атаки. Інформація про масштаби руйнувань уточнюється.

До слова, російські окупанти завдали удару безпілотником по Київському району Харкова. За попередньою інформацією, ворожий дрон влучив у торговельний центр.

Як повідомлялося, у ніч проти 30 жовтня російська терористична армія атакувала промислове підприємство у Кременчуцькому районі Полтавської області.