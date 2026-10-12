Окупанти атакували газовидобувний обʼєкт на Харківщині

Унаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа

Уночі Росія атакувала газовидобувну інфраструктуру групи «Нафтогаз» у Харківській області. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається, що внаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа. Працівники підприємства під час обстрілу перебували в укритті. Ніхто не постраждав.

«Через атаку було пошкоджено критичне обладнання. Наші працівники роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки влучання та не допустити ризиків для стабільної роботи енергосистеми», – сказав виконувач обов'язків голови правління «Нафтогазу» Сергій Федоренко.

Наразі фахівці групи працюють над ліквідацією аварійної ситуації та усуненням пошкоджень на об'єкті.

До слова, 12 жовтня російські війська атакували Дніпро. Унаслідок удару загинула людина. Також під ударом опинився гіпермаркет «Епіцентр» у передмісті.

Також 12 жовтня у Харкові російський ударний дрон влучив у багатоповерховий житловий будинок. Унаслідок атаки зазнали значних руйнувань верхні поверхи споруди.