«Хочеться захищати країну, але не тих, хто наживається»: Герой України про скандали в тилу

Капітан поліції Сергій Панфілов вважає, що корупційні скандали деморалізують воїнів на фронті

Гучні корупційні скандали та конфлікти між силовими структурами суттєво впливають на моральний стан українських військових, особливо після важких ротацій і боїв. Про це Герой України Сергій Панфілов заявив в інтерв'ю «Главкому».

«Це впливає дуже сильно. Уявіть: людина місяць просиділа на позиціях, пройшла важкий бій, можливо, втратила побратима. Виходить, миється, відпочиває, нарешті вмикає телефон, дзвонить рідним, заходить в інтернет – а там чергові гучні скандали між силовими структурами чи корупційні історії на найвищому рівні. Що людина в такий момент подумає? «Та навіщо це все треба», – зазначив військовий.

Герой розповів, що під час однієї з ротацій він повернувся, схуднувши на 18 кілограмів через нестачу нормальної води та харчів. За його словами, після такого досвіду хочеться захищати свою країну, але точно не тих, хто наживається на війні.

«Я сам повертався з однієї ротації, схудлий на 18 кілограмів, – просто не було нормальної води й харчів, бо постачання постійно розбивали дорогою. Після такого хочеться захищати свою країну, але точно не тих, хто на цьому наживається. Люди не дурні: є інтернет, є телефони, всі все бачать. Хтось родину не бачив роками, хтось втратив дім у Херсоні. Дивляться на все це – і думають: невже так можна?», – наголосив Сергій Панфілов.

Також Герой України Сергій Панфілов розповів про власний досвід спілкування з працівниками ТЦК та СП. За словами військового, до нього неодноразово підходили представники ТЦК, однак щоразу поводилися коректно. Військовий, який отримав важке поранення з ампутацією кінцівок, в інтерв'ю «Главкому» розкритикував людей, які, за його словами, провокують працівників ТЦК, а потім публікують відео конфліктів у соцмережах.