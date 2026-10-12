Майстрував із дерева і любив історію. Згадаймо Валерія Рассомаху

Під час повномасштабної війни захисник воював у лавах 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Валерія Рассомаху.

Захисник Валерій Рассомаха загинув 29 грудня 2022 року поблизу села Федорівка Бахмутського району Донеччини. Під час виконання бойового завдання отримав смертельну вибухову травму. 10 грудня бійцю виповнилося 24 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».

Валерій народився у місті Першотравенськ - нині Шахтарське Дніпропетровської області. Навчався на автомеханіка у Дніпрі, проте навчання не закінчив. Працював стропальником на Першотравенському ремонтно-механічному заводі. Любив майструвати з дерева різні вироби. Обожнював читати історичну літературу.

У 2020 році пішов на строкову військову службу, наступного року підписав контракт із Збройними Силами України. Під час повномасштабної війни Валерій воював за свою країну в лавах 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади. Обіймав посаду старшого оператора зенітної самохідно-артилерійської установки.

Валерій Рассомаха обіймав посаду старшого оператора зенітної самохідно-артилерійської установки фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Мій син був вихованою та доброю людиною, мудрою не по роках, другом для своєї сестрички, опорою для мене», – розповіла мама загиблого Надія Валеріївна.

«Валерій був людиною з великим серцем, щирим другом, патріотом нашої Вітчизни, вправним та відважним бійцем. Він мужньо захищав рідну землю та поклав своє життя за незалежність та територіальну цілісність України, спокій та свободу кожного з нас. Відтепер наш захисник навічно у строю», – зазначили у Першотравенській громаді.

Поховали молодого воїна у рідному місті. Вдома на захисника чекали мама і сестра.

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