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Майстрував із дерева і любив історію. Згадаймо Валерія Рассомаху

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Майстрував із дерева і любив історію. Згадаймо Валерія Рассомаху
Воїну назавжди 24 роки
колаж: glavcom.ua

Під час повномасштабної війни захисник воював у лавах 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади

Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Валерія Рассомаху.

Захисник Валерій Рассомаха загинув 29 грудня 2022 року поблизу села Федорівка Бахмутського району Донеччини. Під час виконання бойового завдання отримав смертельну вибухову травму. 10 грудня бійцю виповнилося 24 роки. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на платформу пам'яті «Меморіал».  

Валерій народився у місті Першотравенськ - нині Шахтарське Дніпропетровської області. Навчався на автомеханіка у Дніпрі, проте навчання не закінчив. Працював стропальником на Першотравенському ремонтно-механічному заводі. Любив майструвати з дерева різні вироби. Обожнював читати історичну літературу. 

У 2020 році пішов на строкову військову службу, наступного року підписав контракт із Збройними Силами України. Під час повномасштабної війни Валерій воював за свою країну в лавах 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади. Обіймав посаду старшого оператора зенітної самохідно-артилерійської установки.

Валерій Рассомаха обіймав посаду старшого оператора зенітної самохідно-артилерійської установки
Валерій Рассомаха обіймав посаду старшого оператора зенітної самохідно-артилерійської установки
фото: платформа пам'яті «Меморіал»

«Мій син був вихованою та доброю людиною, мудрою не по роках, другом для своєї сестрички, опорою для мене», – розповіла мама загиблого Надія Валеріївна.

«Валерій був людиною з великим серцем, щирим другом, патріотом нашої Вітчизни, вправним та відважним бійцем. Він мужньо захищав рідну землю та поклав своє життя за незалежність та територіальну цілісність України, спокій та свободу кожного з нас. Відтепер наш захисник навічно у строю», – зазначили у Першотравенській громаді.

Поховали молодого воїна у рідному місті. Вдома на захисника чекали мама і сестра.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо памʼять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.

Теги: війна пам'ять хвилина мовчання

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