Окупанти безперервно обстрілюють Луганщину, загинуло двоє дітей

Ворожі російські війська не припиняють вогонь ні вдень, ні вночі

У Рубіжному ворожий снаряд влучив ввечері в багатоповерхівку, троє загиблих, з них двоє дітей. Про це повідомляє ДСНС в Луганській області.

Прибувши на місце події, рятувальники ДСНС Луганської області, на жаль, вже не мали можливості допомогти людям, всі троє вже були без ознак життя.

Внаслідок обстрілу виникли численні пожежі по всій території Луганської області:

У Рубіжному палало підприємство легкої промисловості, училище, декілька квартир. Перебито газопровід;

У Лисичанську внаслідок авіаудару горів нафто-переробний завод;

У Кремінній пошкоджено чотири житлові будинки.

Окупанти продовжують знищувати мирних людей та цивільну інфраструктуру. У Сєвєродонецьку цинічно розстріляли людей, які прийшли до магазину по їжу. В результаті – одна людина загинула, 6 отримали поранення.

Нагадаємо, 21 березня внаслідок атаки російських військ по місту Авдіївка на Донеччині загинули п'ять мирних жителів. Також голова Луганської ОДА Сергій Гайдай повідомляє, що окупанти обстріляли магазин у Сєверодонецьку. Є загиблі та поранені, кількість уточнюється. Люди, як і аналогічно до вчорашньої ситуації, просто стояли в черзі за продуктами.

22 березня стало відомо, що окупанти обстріляли місто Авдіївку Донецької області з авіації та артилерії, снарядами «Торнадо-С».

До слова, російським військам, що вдерлися в Україну, бракує боєприпасів, що стало додатковою проблемою на тлі нестачі пального, харчів і навіть одягу.

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