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    Події в Україні

    Рашисти добудували переправу через річку Оскіл на Харківщині

    Супутник зафіксував понтонну переправу окупантів на Харківщині - Рашисти добудували переправу через річку Оскіл на Харківщині
    Супутник зафіксував понтонну переправу окупантів на Харківщині
    фото: «Схеми»

    Переправа може бути альтернативою зруйнованому мосту для окупантів

    Російські окупанти добудували понтонну переправу через річку Оскіл біля тимчасово окупованого селища Куп'янськ-Вузловий у Харківській області. Про це повідомляють «Схеми» з посиланням на супутниковий знімок від 19 червня.

    Видання зазначає, що супутник Planet Labs зафіксував добудовану переправу окупантів поряд зі зруйнованим залізничним мостом. Зазначається, що переправа може бути альтернативою зруйнованому мосту для окупантів, який поки що не функціонує.

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    Процес будівництва понтонної переправи супутник зафіксував ще 3 червня.

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    Раніше повідомлялося, що воїни Сил спеціальних операцій України замінували і підірвали на Луганщині понтонний міст, який загарбники звели для форсування річки.

    Нагадаємо, триває 117-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Сєвєродонецькому та Бахмутському напрямках і намагається просунутися на Слов’янському напрямку.

    Теги: росія окупанти війна Україна міст окупація #stoprussia
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    Рашисти добудували переправу через річку Оскіл на Харківщині