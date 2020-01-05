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    Події в Україні

    Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі – загинув військовий

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    Окупанти двічі порушили режим припинення вогню на Донбасі – загинув військовий

    Бойовики гатили із заборонених мінометів

    Упродовж цієї доби російські окупаційні війська двічі порушили режим припинення вогню.

    Про це повідомляє штаб ООС.

    «Упродовж поточної доби збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню. З заборонених Мінськими домовленостями 82-мм мінометів противник випустив вісім мін по наших позиціям неподалік Водяного. Також з великокаліберних кулеметів були обстріляні позиції українських захисників в районі населеного пункту Павлопіль, що на Маріупольському напрямку», – йдеться у повідомленні.

    Як повідомлялося, на Донбасі унаслідок наїзду на невідомий вибуховий пристрій стався підрив вантажного автомобілю ГАЗ-66 одного з підрозділів Об’єднаних сил, що здійснював заходи логістичного забезпечення.

    Зазначається, що внаслідок вибуху один військовослужбовець загинув, ще один отримав тяжкі поранення.

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    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ
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