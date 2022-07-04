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рус
    Події в Україні

    Окупанти можуть атакувати Україну одночасно 20 ракетами, – Генштаб

    Зберігається загроза ракетних ударів з Чорного моря - Окупанти можуть атакувати Україну одночасно 20 ракетами, – Генштаб
    Зберігається загроза ракетних ударів з Чорного моря
    фото з відкритих джерел

    У Чорному морі перебуває три носії ракет

    Росія може вдарити по Україні одночасно 20 ракетами «Калібр». Загалом у Чорному морі зафіксовано три носії таких ракет. Про це повідомляє Генштаб Збройних сил України.

    «В акваторії Чорного моря у готовності до ракетних ударів по об’єктах на території України російські загарбники утримують три носії високоточної зброї. Сумарний залп складає до 20 крилатих ракет морського базування «Калібр», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, що триває 131 доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Штурмові дії в населеному пункті Білогорівка українські воїни успішно відбили. Окупанти відійшли. Також ЗСУ жорстко припинили ворожу спробу штурмових дій в напрямку населеного пункту Соснівка та відкинули загарбників назад.

    Окупанти основні зусилля зосереджують на вогневому ураженні наших підрозділів. Противник веде повітряну розвідку із застосуванням БпЛА «Орлан-10».

    Російські окупанти, щоб хоч якось виправдати руйнування ними цивільних об’єктів на території України, продовжують інформаційні вкиди про розташування військових підрозділів в школах, церквах та лікарнях.

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    Теги: росія окупанти війна Генштаб Україна ракета окупація #stoprussia
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    Окупанти можуть атакувати Україну одночасно 20 ракетами, – Генштаб