Концтабір Аушвіц-Біркенау. Російська пропаганда напоролась на свою міну

Провокація, влаштована росіянами, змусила євреїв пригадати поведінку Совєтів під час Другої світової

Днями російські пропагандисти, та навіть офіційні джерела РФ, масово стали публікувати фото з польського музею Аушвіц-Біркенау, де нібито з’явилися наліпки із написом «Єдиний газ, на який ви заслуговуєте – «Циклон Б». Ці наліпки, за твердженням росіян, були розклеєні 22 червня, тобто саме у річницю вторгнення нацистської Німеччини до Радянського Союзу 1941 року. До їхньої появи, за версію РФ, нібито причетні… українці. «Підтвердженням» цього є напис маленькими літерами по периметру наліпки українською мовою: «Ми вас ненавидимо». Тобто, нібито розклеювати «провокативні та русофобські» наліпки саме українці. Російські ЗМІ намагаються трактувати появу цих фото як доказів того, що через зростаючу ненависть до РФ Україна та Європи становлять загрозу для Росії. Так вони виправдовують війну, яку розпочав Путін проти України. І, що примітно, залучають до своєї спецоперації ще й євреїв, для яких Освенцим є місцем великої трагедії.

«Циклон Б» – пестицид на основі ціаніду, який використовували для масового знищення людей у газових камерах нацистських таборів смерті.

Концентраційний табір Аушвіц-Біркенау (це німецька назва, польська –Освенцим), розташований у однойменному польському місті. Протягом 1940-45 років у ньому вбили близько мільйона євреїв. Серед інших жертв – від 70 до 74 тис. поляків, близько 21 тис. ромів та 15 тис. радянських військовополонених.

Після війни табір було перетворено на музей.

У музеї Аушвіц-Біркенау повідомили, що у місцях, зображених на знімках, таких наклейок не виявлено, а камери спостереження не зафіксували 22 червня нічого підозрілого. За словами представників музею, проведене внутрішнє розслідування показало, що фотографії були піддані комп'ютерній обробці.

У музеї появу фейкових фото назвали примітивною пропагандою

Цей висновок підтвердив також Хані Фарід, професор комп’ютерних наук, який спеціалізується на аналізі зображень і цифровій криміналістиці у Каліфорнійському університеті у Берклі. Додавши GIF-анімацію, експерт показав, як саме були підроблені фото.

«Ви бачите, що вони майже ідентичні за формою, що малоймовірно, враховуючи, що фотографування навіть під дещо різними кутами може спричинити деяке спотворення перспективи. Одна з наклейок немов звисає з паркану, але лишається ідеально прямою», – зазначив Хані Фарід.

«Жодних доказів. Немає жодних доказів того, що наклейки були розміщені навколо меморіалу Аушвіц. Аналіз показав, що фотографії, ймовірно, змінені цифровим шляхом», – резюмує Reuters.

Директор Інституту вивчення Голокосту ім. Девіда Ваймана Рафаель Медофф пише, що на зображеннях були також антиросійські коментарі нібито від українців. Очевидною метою цієї дезінформаційної кампанії було виставити українців нацистами, а росіян – жертвами злочину на ґрунті ненависті. За словами автора, це використання росіянами концтабору Освенцим у своїй спецоперації вкладається у рамки давньої традиції, що сягає часів, коли нацисти ще керували об’єктом масових вбивств. У липні 1944 року, коли німці щоденно вбивали газом тисячі євреїв у Освенцимі, Еліаху Епштейн, головний помічник голови Єврейського агентства Давида Бен-Гуріона, зустрівся з генеральним консулом Радянського Союзу у Каїрі Даниїлом Солодом. Епштейн запропонував СРСР «розбомбити центри знищення євреїв у Польщі». Згідно зі звітом Епштейна Бен-Гуріону, Солод «відповів, що така ідея не може бути політично обговорена, оскільки уряд Росії не вживатиме заходів, які базуються на національних мотивах». Така позиція була більш ніж іронічною, враховуючи десятирічну радянську політику дискримінації російських євреїв за національною ознакою.

Проте, зазначає автор статті, коли це відповідало їхнім цілям, радянські війська таки напали на Освенцим. 23 грудня 1944 року радянські бомбардувальники знищили майже третину казарм СС у Біркенау, частині Освенцима, де були розташовані об’єкти масових вбивств. Бомби також розірвали залізничну колію, що сполучала Біркенау з рештою Освенцима. 16 і 19 січня 1945 року радянські бомбардувальники завдали ударів по німецьких заводах в Освенцимі, де використовувалася рабська праця. Однак нічого з цього не було зроблено саме для порятунку євреїв.

Рафаель Медофф: «Москва продовжує розглядати нацистський табір смерті як інструмент для досягнення політичної мети»

Фото: The Jewish Star

Через вісім днів росіяни звільнили Аушвіц, хоча це не було частиною їхнього плану – табір випадково опинився на шляху радянських військ.

Експерт веде далі: після війни радянська влада докладала великих зусиль, щоби приховати єврейську ідентичність жертв нацистів в Аушвіці та інших місцях. Радянські урядові публікації та підручники описували звірства нацистів проти євреїв як «злочини проти російського народу».

«Російський президент Володимир Путін, колишній співробітник КДБ, допоміг увічнити практику радянської доби з деюдаїзації жертв Голокосту. Звертаючись до зібрання в Освенцимі у 2005 році, Путін зворушливо говорив про 600 тис. радянських солдатів, які загинули, звільняючи Польщу від нацистів і 27 млн росіян, які були вбиті під час Другої світової війни, проте не згадав про євреїв, – пише Медофф. – У 2007 році державний музей Аушвіц-Біркенау відмовився прийняти російську виставку, оскільки текст на експозиційних стендах неправдиво стверджував, що майже 3 з 6 млн єврейських жертв Голокосту були росіянами. Фактично, третина цих «російських» жертв були громадянами Польщі, Румунії та різних країн Балтії, які мали нещастя проживати на території, окупованій СРСР у результаті сумнозвісного пакту Сталіна з Гітлером 1939 року. Але коли у 2007 році Москва вирішила, що їй потрібна більша кількість жертв, щоби підкреслити саме жертви Росії під час війни, вона зручно «перетворила» євреїв та людей інших національностей на «росіян»».

Таким чином, проявивши байдужість до Освенцима, коли там відбувалися масові вбивства, Росія спочатку почала «присвоювати жертв» концтабору, а тепер використовує трагедію Голокосту, щоби виставити нацистами українців. При тому, що сама Росія зараз створює фільтраційні табори, де силоміць утримуються українці і прагне винищити всю українську націю, вбиваючи без розбору чоловіків, жінок і дітей.

Наталія Сокирчук, «Главком»