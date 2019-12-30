Окупанти на Донбасі двічі порушили режим припинення вогню



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Вороги обстріляли позиції наших підрозділів із снайперських гвинтівок

Бойовики поранили одного українського захисника

Окупанти на Донбасі сьогодні, 30 грудня, два рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

«Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації два рази порушили режим припинення вогню», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вороги обстріляли позиції наших підрозділів із снайперських гвинтівок.

Обидва обстріли наших позицій зафіксовано поблизу населених пунктів Новомихайлівка та Піски, що у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід».

У штабі ООС поінформували, що сьогодні, 30 грудня, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил отримав поранення

Нагадаємо, сьогодні до 12.00 окупанти на Донбасі зберігали режим тиші.