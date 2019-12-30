  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі сьогодні зберігають режим тиші

    • Розсилка
    Станом на 12:00, бойовики не проявляли вогневої активності&nbsp; - Окупанти на Донбасі сьогодні зберігають режим тиші
    Станом на 12:00, бойовики не проявляли вогневої активності 

    Обстрілів на Донбасі поки не зафіксовано - Міноборони

    Окупанти з початку поточної доби, 30 грудня, зберігають режим тиші. Обстрілів на Донбасі поки не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

    Зазначається, що станом на 12:00, бойовики не проявляли вогневої активності на Донбасі.

    «Від початку поточної доби, 30 грудня, станом на 12.00, за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська збройної активності на лінії бойового зіткнення не проявляли», - йдеться в повідомленні.

    Як повідомлялося, на Донбасі протягом минулої доби, 29 грудня, у день обміну полоненими, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли велися двічі поблизу Новотроїцького, біля Миколаївки, неподалік з Василівкою, у районі населеного пункту Мар'їнка, поряд з Широкиним.

    Нагадаємо, у неділю, 29 грудня, відбувся обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ «Майорське» Донецької області.

    В Україну повернули 76 осіб. Україна видала 127 утримуваних осіб, при цьому готова була видати 141 особу, але 14 осіб відмовилися повертатися на територію ОРДЛО.

    окупанти Міноборони війна обстріл військові
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ