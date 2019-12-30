Окупанти на Донбасі сьогодні зберігають режим тиші



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Станом на 12:00, бойовики не проявляли вогневої активності

Обстрілів на Донбасі поки не зафіксовано - Міноборони

Окупанти з початку поточної доби, 30 грудня, зберігають режим тиші. Обстрілів на Донбасі поки не зафіксовано. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

Зазначається, що станом на 12:00, бойовики не проявляли вогневої активності на Донбасі.

«Від початку поточної доби, 30 грудня, станом на 12.00, за наявною інформацією, російсько-окупаційні війська збройної активності на лінії бойового зіткнення не проявляли», - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, на Донбасі протягом минулої доби, 29 грудня, у день обміну полоненими, збройні формування Російської Федерації 7 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли велися двічі поблизу Новотроїцького, біля Миколаївки, неподалік з Василівкою, у районі населеного пункту Мар'їнка, поряд з Широкиним.