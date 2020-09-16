Штаб: на Донбасі через необережне поводження з гранатою загинув військовий



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15 вересня на Донбасі зафіксовано три факти порушення режиму тиші

Боєць помер від вибуху гранати в районі Новотошківського

Минулої доби, 15 вересня, на Донбасі зафіксовано три факти порушення режиму тиші.

Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру штабу операції Об’єднаних сил.

Зокрема, поблизу населеного пункту Причепилівка в бік наших позицій ворог здійснив неприцільний постріл з підствольного гранатомета.

«Вогнева провокація не становила загрози нашим захисникам, тому українські підрозділи зброю у відповідь не застосовували», – заявили у штабі.

Водночас, у районі тимчасово окупованого населеного пункту Калинове ворог здійснював інженерне обладнання позицій у бік наших підрозділів біля Попасної. А неподалік населеного пункту Водяне виявлено проліт БПЛА противника із перетином лінії розмежування. Безпілотник був подавлений українськими засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування.

Також неподалік населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, під час проведення інженерних робіт один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил підірвався на невідомому вибуховому пристрої. Воїн отримав поранення середнього ступеня важкості. Бійцю оперативно надано першу медичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу.

Близько 11.40 в районі населеного пункту Шуми Донецької області внаслідок вибуху гранати типу РГД-5, встановленої, імовірно, у вигляді розтяжки, отримали поранення двоє військовослужбовців. Обидва поранені доставлені до лікарні міста Торецьк, їхній стан – стабільний, задовільний.

Від початку поточної доби, 16 вересня, у районах відповідальності наших бригад зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню.

Так, поблизу населеного пункту Катеринівка збройні підрозділи Російської Федерації здійснили неприцільний постріл із підствольного гранатомета. Серед особового складу Об’єднаних сил бойових втрат і поранень унаслідок пострілу немає.

«Проте, на жаль, унаслідок необережного поводження з гранатою в районі Новотошківського загинув один військовослужбовець. Обставини з’ясовуються. На місці події працює керівний склад бригади та робоча група військової служби правопорядку ЗС України», – додали у штабі.

Українські захисники дотримуються умов припинення вогню та готові адекватно реагувати на будь-які провокаційні дії противника, резюмується у звіті.

До слова, напередодні військова делегація Польщі відвідала зону операції Об'єднаних сил.