Окупанти на Донбасі сім разів обстріляли українських військових



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було

Від початку доби один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення

Станом на 17.00 понеділка, 8 червня, російські окупаційні війська сім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, один український військовий поранений.

Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

«Сьогодні збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», – зазначається у повідомленні.

Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» загарбники вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил неподалік Богданівки з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Захисників Водяного ворог обстрілював з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

По українських військовослужбовцях, які виконують завдання поруч з Оріховим у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російські найманці двічі відкривали вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

По околицях Новолуганського агресор двічі задіяв великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а по оборонцях Новоолександрівки – ручні протитанкові гранатомети.

Від початку доби один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

Читайте також: