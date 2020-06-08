  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Події в Україні

    Окупанти на Донбасі сім разів обстріляли українських військових

    • Розсилка
    <p>Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було</p> - Окупанти на Донбасі сім разів обстріляли українських військових

    Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було

    Від початку доби один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення

    Станом на 17.00 понеділка, 8 червня, російські окупаційні війська сім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, один український військовий поранений.

    Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.

    «Сьогодні збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», – зазначається у повідомленні.

    Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» загарбники вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил неподалік Богданівки з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

    Захисників Водяного ворог обстрілював з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

    По українських військовослужбовцях, які виконують завдання поруч з Оріховим у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російські найманці двічі відкривали вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.

    По околицях Новолуганського агресор двічі задіяв великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а по оборонцях Новоолександрівки – ручні протитанкові гранатомети.

    Від початку доби один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.

    Читайте також:
    У зоні проведення ООС гвардійські кінологи виявили сховок з боєприпасами
    окупанти бойовики на Донбасі ЗСУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ