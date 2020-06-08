Окупанти на Донбасі сім разів обстріляли українських військових
Втрат серед наших захисників внаслідок ворожих обстрілів не було
Від початку доби один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення
Станом на 17.00 понеділка, 8 червня, російські окупаційні війська сім разів обстріляли позиції Об’єднаних сил на Донбасі, один український військовий поранений.
Про це у Facebook повідомляє пресцентр штабу ОС.
«Сьогодні збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню, застосувавши при цьому заборонені до розміщення на лінії зіткнення міномети калібрів 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю», – зазначається у повідомленні.
Так, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» загарбники вели вогонь по позиціях Об’єднаних сил неподалік Богданівки з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Захисників Водяного ворог обстрілював з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
По українських військовослужбовцях, які виконують завдання поруч з Оріховим у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ», російські найманці двічі відкривали вогонь зі 120 мм мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї.
По околицях Новолуганського агресор двічі задіяв великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю, а по оборонцях Новоолександрівки – ручні протитанкові гранатомети.
Від початку доби один військовослужбовець Об’єднаних сил отримав поранення.