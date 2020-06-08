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    Події в Україні

    У Збройних Силах за минулу добу зареєстровано один новий випадок Covid-19

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    Загалом за час пандемії в ЗСУ одужали 143 особи - У Збройних Силах за минулу добу зареєстровано один новий випадок Covid-19
    Загалом за час пандемії в ЗСУ одужали 143 особи

    В українській армії всього 142 інфікованих коронавірусом

    У Збройних силах України зафіксували ще один випадок захворювання на Covid-19. Наразі хворих 142 особи.

    Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

    «За минулу добу зареєстровано один новий випадок захворювання на гостру респіраторну хворобу Covid-19. Працівник ЗСУ Дніпропетровської області перебуває на лікуванні вдома під наглядом медичної служби. Стан здоров’я пацієнта задовільний, симптоми захворювання відсутні», – зазначається у повідомленні.

    Таким чином, станом на 10.00 08 червня у ЗСУ 142 хворих на Covid-19. Загалом за час пандемії одужали 143 особи, летальних випадків – 4.

    На ізоляції (в тому числі самоізоляція) перебувають 618 осіб. Кількість військовослужбовців, у яких закінчується ізоляція найближчих три доби – 44 особи.

    До слова, 7 червня у Збройних силах України за минулу добу зареєстровано шість нових випадків захворювання на коронавірус.

    Нагадаємо, станом на ранок 8 червня в Україні зафіксовано 463 нових випадки коронавірусу, це на 22 випадки менше, ніж учора (485).

    Одужали – 141 (вчора 242), померли – 9 (вчора 11).

    Загалом одужали 12 195 осіб, летальних випадків – 797.

    У Києві виявлено хворих 72 особи (вчора 43). Також 59 випадків зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 54) і 41 – на Львівщині (вчора 68), 25 – на Рівненщині (вчора 32).

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      27462
    • Хворіють
      14470
    • Одужали
      12195
    • Померли
      797

    Як повідомлялося, станом на ранок 7 червня в Україні зафіксовано 485 нових випадки коронавірусу, це на 65 випадків менше, ніж учора (550).

    Одужали – 242 (вчора 440), померли – 11 (вчора 15).

    Загалом одужали 12 054 особи, летальних випадків – 788.

    У Києві виявлено хворих 43 особи (вчора 83). Також 54 випадки зафіксовано у Чернівецькій області (вчора 66) і 68 – на Львівщині (вчора 65), 32 – на Рівненщині (вчора 52).

    ЗСУ Міноборони коронавірус
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