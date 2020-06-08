На Донбасі від початку доби – п'ять ворожих обстрілів, поранений боєць ЗСУ



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На Луганському напрямку, одразу після опівночі, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник двічі обстріляв українські позиції неподалік Новолуганського

Стан здоров’я пораненого військового задовільний

Російські окупаційні війська станом на 12.00 протягом 8 червня п'ять разів обстріляли позиції Об'єднаних сил. Внаслідок обстрілу один український військовий зазнав поранення.

Про це під час брифінгу повідомив речник Міноборони Михайло Шаравара.

«Від початку поточної доби, станом на 12.00, збройні формування Російської Федерації вже п’ять разів порушили режим припинення вогню... За наявною інформацією, в результаті обстрілу противника поранений один український воїн. Йому було надано належну медичну допомогу та доставлено до військового лікувального закладу. Стан здоров’я нашого захисника задовільний», - повідомив речник.

Зокрема, за словами Шаравари, на Луганському напрямку, одразу після опівночі, з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї противник двічі обстріляв українські позиції неподалік Новолуганського. Крім того, з ручних протитанкових гранатометів окупаційні війська вели обстріл позицій оборонців Новоолександрівки. Також зі стрілецької зброї окупанти вели вогонь по захисниках Оріхового.

В той самий час на Донецькому напрямку з аналогічного піхотного озброєння ворог вів обстріл опорних пунктів в районі Богданівки.

Прицільним вогнем у відповідь українські військові припинили збройні провокації окупантів, зазначив речник.

Як повідомлялось, станом на ранок 8 червня 2020 року в Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 142 особи. За останню добу коронавірус виявлено в одного працівника ЗСУ.