Окупанти накрили масованим вогнем Чорнобаївку, під ударом опинилися дитсадок і спортзал

Загарбники атакували виключно цивільні об’єкти

Російські військові вчора, 30 грудня, масовано обстріляли Чорнобаївку Херсонської області. На щастя, люди не постраждали, але інфраструктура зазнала значних руйнувань. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

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Загарбники атакували виключно цивільні об’єкти – спортзал, котельню, дитсадок, будівлю ЦНАПу та місцеву амбулаторію.

Янушевич зазначав, що для проведення ремонту пошкоджених приміщень оперативно надали комплекти будматеріалів.

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Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного пособника країни-агресора під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Херсонської області. Ним виявився мешканець Чорнобаївки, який після захоплення селища добровільно пішов на співпрацю з ворогом.