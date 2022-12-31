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Окупанти накрили масованим вогнем Чорнобаївку, під ударом опинилися дитсадок і спортзал

Надія Карбунар
glavcom.ua
Окупанти накрили масованим вогнем Чорнобаївку, під ударом опинилися дитсадок і спортзал
Дитячий садок у Чорнобаївці постраждав від обстрілу
фото: Ярослав Янушевич/Telegram

Загарбники атакували виключно цивільні об’єкти

Російські військові вчора, 30 грудня, масовано обстріляли Чорнобаївку Херсонської області. На щастя, люди не постраждали, але інфраструктура зазнала значних руйнувань. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

Окупанти накрили масованим вогнем Чорнобаївку, під ударом опинилися дитсадок і спортзал фото 1

Загарбники атакували виключно цивільні об’єкти – спортзал, котельню, дитсадок, будівлю ЦНАПу та місцеву амбулаторію.

Окупанти накрили масованим вогнем Чорнобаївку, під ударом опинилися дитсадок і спортзал фото 2

Янушевич зазначав, що для проведення ремонту пошкоджених приміщень оперативно надали комплекти будматеріалів.

Нагадаємо, Служба безпеки викрила ще одного пособника країни-агресора під час стабілізаційних заходів у звільнених районах Херсонської області. Ним виявився мешканець Чорнобаївки, який після захоплення селища добровільно пішов на співпрацю з ворогом. 

Теги: військові Telegram інфраструктура Щастя

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