Мікрорайон Херсона, що постійно під обстрілами, буде з водою на Новий рік

Для потреб жителів мікрорайону Острів запустять генератор

У Херсоні на мікрорайоні Острів 31 грудня на дві години ввімкнуть воду. Про це повідомила Херсонська міська рада.

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Вода буде з 10:00 до 12:00.

«31 грудня 2022 року з 10:00 до 12:00 буде забезпечено централізоване водопостачання мкр. Острів за допомогою генераторів. Скористайтесь можливістю, зробіть необхідний запас води», – йдеться в повідомленні.

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Також голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич повідомив, що для потреб жителів мікрорайону запустять генератор, який надали для Херсонської області партнери з Ізраїлю. «Цей генератор використовуватимуть, щоб забезпечити централізоване водопостачання мікрорайону. Для запуску техніки великої потужності необхідні налагоджувальні роботи. Пробний пуск води у оселі мешканців буде здійснюватися 31 грудня 2022 року з 10:00 до 12:00. Іспитових запусків буде декілька. Подальший графік надання послуги повідомимо пізніше», – написав він у Telegram.

Як відомо, жителі мікрорайону Острів і вдень, і вночі під постійними обстрілами російськими військами вже понад місяць. Снаряди пошкодили котельню, роботу якої вимушено зупинили. Нині в домівках немає опалення, води та електрики. Попри небезпеку та відсутність умов для життя, люди полишати свої домівки не планують.