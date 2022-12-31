На Херсонщині окупанти влаштовують облави: шукають учасників АТО

Росіяни вдаються до репресій на окупованих територіях

Російські загарбники продовжують репресувати місцеве населення на тимчасово окупованих територіях під виглядом боротьби з «диверсантами». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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Так, 26-27 грудня на лівому березі Херсонщини окупанти провели рейди в пошуках учасників АТО. Зокрема, такі рейди відбулися в селах Павлівка та Строганівка (Каховський район).

«Шукали учасників АТО, адже такі ідеально лягають в основу російської пропаганди у вигляді затриманих «бойовиків Правого сектора» чи інших добровольчих батальйонів», – повідомляє Центр національного спротиву.

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Нагадаємо, 18 грудня після серії успішних ударів ЗСУ по позиціях окупантів ворог влаштував рейд в пошуках підпілля на Запоріжжі. Зокрема, в Бердянську та Мелітополі російські окупанти ходили по квартирах і проводили обшуки. Перевіряли планшети, телефони й шукали все, що може свідчити про українську позицію власника приміщення.

Також у Криму російські спецслужби отримали завдання виявити підпільні мережі українців. Для цього в квартирах та будинках кримчан проводяться вибіркові обшуки.