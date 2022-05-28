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    Події в Україні

    У Миколаєві лунають вибухи

    У Миколаєві лунають вибухи
    фото: Суспільне

    Наразі деталей про обстріл немає

    У Миколаєві сьогодні зранку, 28 травня, пролунала серія вибухів. Про це повідомляє «Суспільне».

    Наразі деталей про обстріл та постраждалих немає.

    Місцеві телеграм-канали почали поширювати інформацію, щодо клубків диму над містом. Зазначимо, офіційних даних щодо причин вибухів поки немає.

    Як повідомлялося, 20 травня окупанти вгатили по Миколаїщині й Одещині. Мешканці Миколаєва почали чути запах аміаку й занепокоїлись, що міг трапитись витік. Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім заспокоїв, що загрози немає.

    Нагадаємо, триває 94-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення.

    Як повідомлялося, російські окупанти вчергове обстріляли Дніпропетровську область. Ворог вдарив артилерією по Криворізькому району.

    Читайте також: Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 28 травня

    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    У Миколаєві лунають вибухи