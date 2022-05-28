У Миколаєві лунають вибухи

Наразі деталей про обстріл немає

У Миколаєві сьогодні зранку, 28 травня, пролунала серія вибухів. Про це повідомляє «Суспільне».

Наразі деталей про обстріл та постраждалих немає.

Місцеві телеграм-канали почали поширювати інформацію, щодо клубків диму над містом. Зазначимо, офіційних даних щодо причин вибухів поки немає.

Як повідомлялося, 20 травня окупанти вгатили по Миколаїщині й Одещині. Мешканці Миколаєва почали чути запах аміаку й занепокоїлись, що міг трапитись витік. Голова Миколаївської обладміністрації Віталій Кім заспокоїв, що загрози немає.

Нагадаємо, триває 94-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку окупанти проводять активні наступальні дії. Ворог намагається розвинути успіх на Бахмутському напрямку, вийти в тил наших військ та порушити шляхи логістичного забезпечення.

Як повідомлялося, російські окупанти вчергове обстріляли Дніпропетровську область. Ворог вдарив артилерією по Криворізькому району.