США схвалили передачу Україні важкої зброї – The Wall Street Journal

Офіційно рішення може бути оголошено вже наступного тижня

Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні.

Анонсовано, що схвалені до передачі Україні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.

Нагадаємо, повідомлялося, що США готуються надати ЗСУ зброю, яка здатна переламати хід війни.

Напередодні Кулеба спрогнозував, що рішення щодо постачання важкої зброї із США буде вирішальним для України.

А 27 травня очільник МЗС написав, що важке озброєння від США буде спрямовано в Україну.

Раніше в Офісі президента заявили, що для деблокади Чорного моря треба не домовлятися з Росією, а надати Україні реактивні системи залпового вогню. Тому світ має домовитися про передачу Україні MLRS-систем та іншої необхідної важкої зброї.

Також повідомлялося, що Україна потребує більше важкого озброєння: високоточні ракети, ППО та реактивні системи залпового вогню MLRS.

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