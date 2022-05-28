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    Події в Україні

    Ракети, артилерія та міномети: окупанти вночі обстрілювали Сумщину

    Протягом чотирьох годин росіяни обстрілювали Сумщину - Ракети, артилерія та міномети: окупанти вночі обстрілювали Сумщину
    Протягом чотирьох годин росіяни обстрілювали Сумщину
    фото: Голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький

    Постраждало кілька громад Сумщини

    Території Сумської області російські військові обстрілювали від опівночі до 04:00. Постраждало кілька громад регіону. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

    «По Сумщині завдано ракетного удару. У Путивльській громаді зруйновано сільгосппідприємство. Зі своєї території росіяни вели мінометний вогонь по території Зноб-Новгородської громади, близько 6 прильотів. Зі своєї території росіяни вели артобстріл Есманської громади. Близько 30 прильотів по околицях Бачівська, обійшлося без людських жертв», – написав Живицький.

    Нагадаємо, із п'ятої ранку 26 травня ворог через кордон почав обстріли Сумської області з мінометів та артилерії. Під обстріл потрапили Білопільська, Новослобідська та Середино-Будська громади. Жертв попередньо немає, зруйнований дачний будинок. Про інші наслідки дані уточнюються.

    Крім того, одинадцять населених пунктів у Донецькій області залишились без води наслідок пошкодження Другого Донецького водогону.

    У Запорізькій області без електропостачання залишилися 24 114 споживачів у 75 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок обстрілів у м. Оріхів пошкоджено водопровідні мережі. У м. Гуляйполе та прилеглих сільських населених пунктах Пологівського району, смт Степногірськ та прилеглих сільських населених пунктах Василівського району теж відсутнє водопостачання.

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    Теги: росія окупанти війна Сумщина військові Україна окупація #stoprussia
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    Ракети, артилерія та міномети: окупанти вночі обстрілювали Сумщину