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Дружина Рабіновича переписує бізнес та нарухомість на «фунтів» свого чоловіка

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Дружина Рабіновича переписує бізнес та нарухомість на «фунтів» свого чоловіка
На Ірині Рабінович висіло купа активів сім’ї, які вона за кілька місяців до вручення підозри чоловіку-екснардепу пустила під «розпродаж»
фото з відкритих джерел

Дружина Рабіновича Ірина внесла свою нерухомість та земельні ділянки до статутного фонду компанії, яку відразу ж… продала

Вадим Рабінович, колишній народний депутат, один із лідерів проросійської партії «Опозиційна платформа – За життя», яка заборонена в Україні, узявся рятувати активи в Україні. Цю справу політик, який звинувачується у держзраді, доручив найближчій людині – дружині Ірині. Цікаву схему Ірина Рабінович, за версією слідства, прокрутила щодо своєї фірми «Аліса продакшн», яка спеціалізується на нерухомості. Про це йдеться в статті «Главкома» «Палкий привіт з Ізраїлю! Як Вадим Рабінович рятує свої статки в Україні».

Офіційно дружина екснардепа склала повноваження власниці фірми «Аліса продакшн» ще 7 квітня 2023 року. Її замінив такий собі Олександр Довгалюк з Києва. А ось директором несподівано став… киянин Віталій Грицаєнко, формальний новий власник трьох фірм Рабіновича – ТОВ «Медіа строй», ТОВ «Джуіш медіа» і «Українсько-ізраїльська торгова палата».

Ще одну фірму дружина Рабіновича переписала на іншого невідомого киянина
Ще одну фірму дружина Рабіновича переписала на іншого невідомого киянина
дані Youcontrol

Під час продажу ТОВ «Аліса продакшн» Ірина Рабінович різко збільшила розмір статутного фонду компанії (зі 128,8 тис. грн до 6,61 млн грн) за рахунок трьох будинків і трьох земельних ділянок, якій їй належали. Таким чином Олександр Довгалюк став ще й власником на папері коштовного майна сім’ї Рабіновича.

На початку квітня 2023 року ТОВ «Аліса продакшн» стало власницею майже п’яти гектарів землі на Київщині, які належали Ірині Рабінович
На початку квітня 2023 року ТОВ «Аліса продакшн» стало власницею майже п’яти гектарів землі на Київщині, які належали Ірині Рабінович

Уже у серпні поточного року столичний суд за наполяганням слідчих Офісу генпрокурора арештував майно ТОВ «Аліса продакшн» (фактично це активи сім’ї Рабіновичів). Крім цього, під арештом опинилася автівка Toyota Land Cruiser, 2019 року випуску. Її фактичним власником, за даними правоохоронців, є Вадим Рабінович. У лютому 2023 року дружина нардепа продала і це авто за смішною ціною – 100 тис. грн. До речі, на популярному сайті з продажу вживаних автомобілів власники Toyota Land Cruiser, 2019 року випуску торгуються від $60 тис. Також суд наклав арешти на банківські рахунки у АТ «Сенс Банк» і Приватбанку, де зберігають заощадження пана Рабіновича. Під забороною відчуження, розпорядження та користування опинилося 50% корпоративних прав статутного капіталу ТОВ «Музичний канал «О-ТВ», що належать експарламентарю-втікачу.

Нагадаємо, що 26 липня 2023 року Державне бюро розслідувань повідомило Вадиму Рабіновичу про підозру у державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України). Це відбулося шляхом скерування відповідного запиту про міжнародну правову допомогу до Держави Ізраїль.

ДБР зазначає, що Рабінович у своїх численних виступах та інтерв’ю оприлюднював маніпулятивні висловлювання, що несли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та недоторканості, державній, економічній та інформаційній безпеці України. Його пропагандистська діяльність допомагала керівництву Російської Федерації досягати своїх військово-політичних цілей та забезпечувала РФ ідеологічну допомогу в проведенні підривної діяльності проти України.

На початку вересня стало відомо, що українські правоохоронці розшукують Вадима Рабіновича.

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Теги: Вадим Рабінович війна майно

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