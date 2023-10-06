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Удар по Харкову: МВС показало перші кадри після обстрілу (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Удар по Харкову: МВС показало перші кадри після обстрілу (відео)
До 30 зросла кількість поранених унаслідок ранкового російського ракетного удару по місту Харків
фото скріншот відео

Удар прийшовся по центру міста, а саме по Київському та Основ'янському районах

Сьогодні, 6 жовтня, російські окупанти завдали удару по центру Харкова. Пресслужба Міністерства внутрішніх справ оприлюднила відео з бодікамер правоохоронців, які одними з перших прибули до місця обстрілу.

Нагадаємо, окупанти здійснили рано-вранці в п'ятницю ракетну атаку по Харкову, удар прийшовся по центру міста, а саме по Київському та Основ'янському районах.

Також повідомлялося, що десятирічний хлопчик, якого дістали з-під завалів житлового будинку у Харкові, був у ковдрі. За словами начальника слідчого управління Головного управління Нацполіції у Харківській області Сергія Болвінова, скоріше за все, дитина спала. Другою загиблою виявилася бабуся хлопчика. Решта родини – батьки хлопчика та їхнє 11-місячне немовля зараз в лікарні. Загалом з цього місця госпіталізували 16 постраждалих. Згідно з попередніми даними, терористи для удару застосували дві балістичні ракети типу «Іскандер-М».   

Вчора росіяни вдарили по кафе-магазину у селі Гроза Куп’янського району. Під час удару в кафе відбувався поминальний обід. 

Удар по селу Гроза став наймасованішим за кількістю загиблих в Харківській області з початку повномасштабного вторгнення терористів. Загинули близько 15% жителів населеного пункту. 

Теги: окупанти відео балістичні ракети Харків війна обстріл

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