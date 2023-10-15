Вибухи в Запоріжжі: влада повідомила, куди влучили окупанти

РФ нанесла ракетний удар по одній з сільських територіальних громад Запорізького району

У неділю, 15 жовтня, о 15:11 військовослужбовцями РФ нанесено ракетний удар по одній з сільських територіальних громад Запорізького району. Про це проінформував начальник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ракета, тип якої наразі встановлюється, впала на відкритій території. Інформація щодо руйнувань, загиблих та травмованих не надходила», – ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Запоріжжі під час повітряної тривоги 15 жовтня пролунали вибухи.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Раніше повідомлялося, що російські загарбники накопичують певну кількість ракет, тому не використовують їх зараз так інтенсивно.

Нагадаємо, британська розвідка повідомила, що російська армія накопичує ракети для ударів проти критично важливої інфраструктури України з настанням холодів. Зазначається, що повітряна тривога в Києві не лунала понад 10 днів, востаннє це було 2 жовтня. Російська армія наразі не атакує столицю ані ракетами, ані безпілотниками, хоча до цього це робила регулярно. У ЗСУ пояснюють: це не тому, що у ворога закінчились ракети. Росія готує масовані атаки, зокрема й по нашій енергетиці. Ймовірно, окупанти очікують значного похолодання у столиці та інших містах, аби завдавати ударів, як це було торік.

До слова, координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі заявив, схоже, що Росія почала «оновлений наступ» проти українських військ в східній частині країни.