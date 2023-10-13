Атака на Покровськ та вибух на Дніпропетровщині: яка ситуація в регіонах

За добу ворог випустив 553 снаряди по Херсонщині

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – три обстріли (18 вибухів). Ворог стріляв із мінометів та артилерії. У селі Семенівської громади Новгород-Сіверського району після обстрілів горіли чотири приватні будинки. Без жертв.

Сумщина

Зранку росіяни здійснили обстріл Юнаківської громади. Зафіксовано два вибухи з гранатомету АГС. Без наслідків. Вчора протягом дня росіяни здійснили шість обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Обстрілів зазнали Середино-Будська, Білопільська, Краснопільська, Новослобідська, Великописарівська громади. Середино-Будська громада: здійснено авіаційний обстріл з гелікоптера НАР (чотири вибухи). Внаслідок обстрілу пошкоджено: адміністративна будівля, гараж, господарча споруда; вікна в дитячому садочку; приміщення, легковий автомобіль, у п'яти поверховому житловому будинку пошкоджені вікна.

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Запорізька область

Минулої доби військовослужбовці РФ завдали 150 ударів по 22 населених пунктах. 137 артобстрілів прийшлися по території Новояковлівки, Гуляйполя, Оріхова, Залізничного, Роботиного, Левадного, Полтавки, Малинівки, Плавнів, Лобкового, Кам'янського та інших прифронтових міст та сіл. Ворог здійснив авіаційний удар по Новоданилівці, п'ять БПЛА-атак по Червоному, Оріхову та Новоандріївці, а також 7 РСЗВ-обстрілів Новояковлівки, Роботиного й Малої Токмачки. Внаслідок артобстрілу Гуляйполя поранення отримала 62-річна жінка. Надійшло 21 повідомлення про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Дніпропетровщина

Сьогодні вранці вибух пролунав у Криворізькому районі. Інформація щодо наслідків уточнюється. Вночі під ворожим вогнем були Нікополь та Марганецька громада. Російські загарбники вкотре гатили по ним з важкої артилерії. Випустили понад півтора десятки снарядів. Побили приватний будинок і господарську споруду. Обстеження територій триває. На щастя, людей не зачепило. Вчора протягом дня ворог цілив по Нікопольщині з важкої артилерії. Атакував також дроном-камікадзе.

У самому Нікополі пошкоджені два готелі, багатоповерхівка та дев'ять приватних будинків. Понівечені п'ять господарських споруд і гараж, газопроводи та лінію електропередач. У Марганецькій громаді побиті п'ять осель місцевих, газогони, електромережі. Минулося без загиблих і постраждалих.

Харківщина

На Слобожанському напрямку артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали близько 20 населених пунктів, серед них Гатище, Вовчанськ, Ветеринарне. На Куп’янському напрямку наші захисники відбили чотири атаки ворога в районі Синьківки та вісім атак біля Іванівки. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, зокрема, Кам’янка, Дворічна, Іванівка, Синьківка. Вчора внаслідок нічних обстрілів КАБом поля у с.Підлиман Ізюмського району знищено посіви. У с. Рубіжне Чугуївського району цивільний чоловік виконував на території свого будинку ремонтні роботи та підірвався на невідомому вибуховому предметі. Госпіталізований.

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В Ізюмському районі, між селами Явірське та Вовчий Яр у полі на протипіхотній міні ОЗМ-72 підірвався чоловік. Госпіталізований.

Луганщина

По всій лінії фронту ворог учора бив з артилерії, під ударами опинилися Невське, Білогорівка, Новолюбівка, територія Серебрянського лісництва. Так, у Невському зафіксовані два вибухи авіабомб КАБ-500. Окупанти продовжують тиск на Макіївку та в Кремінських лісах – там відбито п’ять спроб штурму. За добу противник здійснив 158 обстрілів (564 снаряди).

Донеччина

По населених пунктах області росіяни минулої доби здійснили 22 обстріла. Під вогнем рашистів – 12 населених пунктів: Авдіївка, Гірник, Костянтинівка, Часів Яр, смт Комишівка, смт Курдюмівка, с.Багатир, с.Бердичі, с.Галицинівка, с.Калинове, с.Новоселівка Перша, с.Роздолівка Пошкоджено 32 житлових будинки (з них сім – багатоквартирні), три будівлі психоневрологічного диспансеру, дві будівлі лікарні, нежитлова офісна будівля, приміщення ПФУ, теплотраса, три цивільні автомобілі, три військових автомобілі, службовий автомобіль, школа, будівля церкви, Будинок культури, ЛЕП.

На Донеччині за добу: три людини загинули, вісім дістали поранення.

Ранок у Покровську почався з ворожих обстрілів. Росіяни завдали удару по середмістю. Вже зараз відомо про щонайменше одного загиблого і 13 поранених. Пошкоджено дві будівлі.

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На місці працюють усі екстрені служби, поранені отримують необхідну медичну допомогу.

Миколаївщина

Опівночі внаслідок падіння уламків ворожої ракети в населеному пункті Привільненської громади пошкоджено приватні будинки. Постраждалих немає. М. Миколаїв: вчора вдень, 12 жовтня, ворог завдав ракетного удару по відкритій території за межами міста. Постраждалих немає. Також вчора та сьогодні зранку зафіксовано артилерійські обстріли по населених пунктах Куцурубської громади.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 100 обстрілів (553 снаряди), з них по м. Херсон – 11 обстрілів (49 снарядів). Вночі окупанти вдарили по Білозерці. Травми отримали троє людей, які знаходилися в своїх домівках. Серед них дитина 2006 року народження. Їм надано допомогу на місці. Також під вогонь потрапила будівля дитячого садка. Чорнобаївка знову була під російським ударом. окупанти гатили по житлу місцевих. Травми несумісні з життям отримав 71-річний чоловік. Дорогою до лікарні він помер. Поранень зазнав 70-річний чоловік. Йому надали допомогу на місці. Внаслідок цих і попередніх «прильотів» пошкоджені десятки будинків у селищі.

Частково відсутнє світло. Внаслідок ворожого обстрілу Берислава поранення отримав 70-річний чоловік. Меддопомога надана на місці. Надвечір окупанти обстріляли село Микільське. Травми отримав чоловік 1948 року народження, госпіталізація не знадобилася. За добу по області: дві людини загинули, шестеро дістали поранення, з них – одна дитина.