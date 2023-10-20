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Американські бази в Іраку за добу обстріляні чотири рази

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Американські бази в Іраку за добу обстріляні чотири рази
США допомагають Ізраїлю у конфлікті з ХАМАС
фото з відкритих джерел

Ракети та дрони атакували авіабазу Айн аль-Асад у західному Іраку

Нова фаза близькосхідного конфлікту, що розпочалася з нападу ХАМАСу на Ізраїль 7 жовтня, розгортається не лише в Газі та по периметру кордонів Ізраїлю, а й за сотні кілометрів від нього. Як повідомляє агентство Reuters, американські бази в Іраку за добу були обстріляні ракетами та дронами чотири рази. Інформації про жертв немає.

У четвер увечері ракети та дрони атакували авіабазу Айн аль-Асад у західному Іраку, на якій дислоковані військові США та інших країн міжнародної коаліції. За даними Reuters, на території бази пролунало кілька вибухів.

Іракська армія оточила район і почала його прочісувати. Чи є жертви та руйнування, поки що невідомо.

До цього ракети та дрони атакували американську базу поблизу багдадського аеропорту. У цьому випадку інформації про наслідки також немає.

Крім того, як пише Reuters, у середу дрони атакували дві американські бази в Іраку. Безпілотники були збиті, але в одному випадку кілька військових все ж таки отримали легкі поранення.

Агентство нагадує, що минулого тижня іракські угруповання, пов'язані з Іраном, пообіцяли почати завдавати ударів американцям, якщо США втрутяться в конфлікт Ізраїлю з ХАМАС.

Раніше повідомлялося, що два дні військові бази США на Близькому Сході зазнавали атаки дронів.

Президент США Джо Байден засудив дії ХАМАС і президента Росії Путіна у своєму зверненні щодо війни в Ізраїлі та Україні.

Теги: Ірак США Сирія Ізраїль війна ХАМАС

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