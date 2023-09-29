Військовий психолог назвав оптимальний термін ротації для солдатів на передовій

Тіло може інтенсивно працювати і мало спати певний час, після чого потрібен відпочинок

«Після 45 днів активних бойових дій військовому потрібен 21 день на відновлення»

Ветеран АТО, блогер, а нині заступник командира інженерно-саперної роти з морально-психологічного забезпечення групи інженерного забезпечення 67 ОМБр Андрій Козінчук розповів «Главкому» про оптимальний термін ротації для солдата.

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За словами Козінчука, оптимальний термін ротації для військовослужбовця – 45 діб, аби у нього була можливість відновитися. В той же час Козінчук зазначив, що втілити на практиці цю можливість виходить нечасто.

«Цей механізм може бути застосовано тільки для якихось мобільних підрозділів, правоохоронних органів, де немає величезної кількості техніки. Бо військові підрозділи зазвичай виїжджають на позиції з кухнями, шпиталями, танками, умовно, майстернями. Тобто це абсолютно автономний організм. Їм тільки для того, щоби виїхати і розгорнутися, потрібен тиждень. А коли вони їдуть, автомобілі ж, буває, ламаються, їх ремонтують. Це все час», – розповів ветеран.

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За цих умов, додав Козінчук, можлива ротація, якщо командир у підрозділі адекватний – наприклад, частина підрозділу воює, ще одна частина відпочиває в умовно безпечному місці, а ще одна взагалі далеко від фронту.

«По-інакшому ротацію можна буде організувати, тільки якщо додасться у нас ще 200 тис. солдатів, або менш інтенсивними стануть бойові дії», – підкреслив психолог.

Ветеран зазначив, що саме 45 днів тіло може інтенсивно працювати, дуже мало спати, а потім на 21 день треба піти на відновлення, з яких тиждень можна побути із сім’єю.

«Я би хотів щоби хоча б внутрішні ротації у середині підрозділу були офіційно затверджені. Бо ми відправляємо людей на 10 днів на передову, а вони готові навіть на два тижні піти, подвиг вчинити, якщо вони чітко усвідомлюють, що за два тижні їх заберуть з передової і відправлять на відпочинок. А таких гарантій поки дати ніхто не може, бо війна мінлива», – розповів Андрій Козінчук.

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