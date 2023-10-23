Росіяни намагаються перерізати дорогу до Авдіївки

Станом на сьогоднішній ранок в Авдіївці залишається 1601 людина

Російські окупанти не припиняють обстріли доріг, які ведуть до Авдіївки, що ускладнює проведення евакуації жителів та доставку гуманітарної допомоги. Противник намагається тримати дорогу під постійним вогневим контролем. Про це заявив начальник Авдіївської міської військової адміністрації (МВА) Віталій Барабаш в ефірі «Радіо Свобода».

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За словами представника адміністрації, станом на сьогоднішній ранок в Авдіївці залишається 1601 людина, і місцеві жителі неохоче залишають місто, а умовити їх – не просто.

Барабаш додав, що за останні три дні евакуація не проводилася, але сьогодні вона запланована.

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Ситуацію з логістикою чиновник назвав «дуже складною».

«22 кілометри до міста постійно під обстрілами – і вдень, і вночі. Відповідно, це дуже ускладнює й евакуацію, і ввезення гуманітарної допомоги. Будь-яка логістика – це все через одну дорогу», – зазначає Барабаш.

Керівник МВА розповів про спроби російських окупантів перерізати дорогу до Авдіївки та тримати її постійно під обстрілами.

«Якщо в них є змога, дозволяє погода, вони запускають безпілотні апарати «Орлани», слідкують за дорогою. Будь-який рух для них є сигналом для того, щоб відкривати вогонь», – каже чиновник.

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Зазначимо, місто Авдіївка є «воротами» для звільнення Донецька та всієї Донеччини. Попри пекельні бої, Збройні сили України завдають російським загарбникам значних втрат.

Окупанти не припиняють штурми в районі Авдіївки Донецької області, попри божевільні втрати в живій силі та техніці.