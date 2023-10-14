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Окупанти встановили чергову дату виходу на адмінкордони Донецької області 

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Окупанти встановили чергову дату виходу на адмінкордони Донецької області 
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фото: Нацполіція

Загарбники намагаються «скувати» українські сили на Авдіївському напрямку

Російські окупанти поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш в ефірі Українського радіо.

 «Вони (окупанти – ред.) поставили чергову дату виходу на адміністративні кордони Донецької області. Тепер це 31 грудня. Тобто до кінця року їм поставлене завдання вийти на адмінкордони Донецької області. Вони розуміють: якщо взяти висоту Авдіївки, то далі вже їм буде простіше дійти до Покровська і так далі. Тому Авдіївка для них вкрай важлива», – сказав начальник МВА.

Барабаш підтвердив, що протягом останніх днів росіяни досить сильно активізувались на цьому напрямку. Але наша лінія оборони як стояла, так і стоїть.

За його словами, загарбники намагаються «скувати» українські сили на Авдіївському напрямку. «Чому для них це важливо? По-перше, вони хочуть захопити ці висоти. Не дати можливості нам контролювати дуже серйозну ділянку фронту біля Донецька. Це понад 50 кілометрів лінії фронту. Це дуже багато. Тим більше це лінія фронту, яка наближена до Донецька. По-друге,.. трохи відвернути увагу і не дати можливості перекинути наші сили на інші напрямки», – пояснив Барабаш.

Крім того, за його словами, окупанти чекали головного удару контрнаступу на Донецьк, і зараз вони подають ситуацію так, що буцімто запобігли цьому і почали першими наступальні дії. «Ну і, напевно, одне з найголовніших для них – їм була потрібна бодай якась «перемога». Бо останнім часом з цим у них якось не дуже. І саме для цього була вибрана Авдіївка, яка з 2014 року поруч, втім незламна, яку вони не можуть взяти. Що тільки вони не робили за ці всі роки – нічого в них не виходить», – констатував Барабаш.

При цьому, за його словами, ворог зазнає дуже великих втрат.

Як відомо, п'яту добу російські загарбники не припиняють штурмових дій на Авдіївському напрямку. Ворог намагається оточити Авдіївку.

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Російські окупанти використовують фосфор під час ведення наступальних дій у районі Авдіївки.

Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що новий наступ росіян на Донбасі біля Лимана та Авдіївки не став сюрпризом та США впевнені, що ЗСУ відіб'ють атаку ворога.

Читайте також: Атака на Авдіївку провалилася. ISW оцінив наступальні операції росіян
Теги: окупанти війна Донеччина Авдіївка

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