Лінія фронту станом на 4 червня. Зведення Генштабу

В Україні триває 1197-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 55 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1074 дронів-камікадзе та здійснили 3603 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

4 червня станом на 22:00 відбулося 115 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог двічі намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська, але отримав відсіч.

На Куп'янському напрямку

Противник атакував позиції наших оборонців в районі Загризового. Українські захисники відбили дві ворожі атаки.

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 25 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.

На Сіверському напрямку

Відбулося два бойових зіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Обидві спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.

На Краматорському напрямку

Сили оборони успішно зупинили вісім штурмів загарбників у районах Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, Маркового і Ступочок.

На Торецькому напрямку

Росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр. Наші захисники успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Малинівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Горіхове. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 34 ворожі атаки, дотепер тривають три боєзіткнення.

На Новопавлівському напрямку

Ворог 13 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка та Новопіль. Дві атаки тривають досі.

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 28 ворожих атак; три бойові зіткнення тривають до цього часу. Також противник завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 20 керованих бомб, здійснив 157 артилерійських обстрілів.

Нагадаємо, триває 1197-й день повномасштабної війни в Україні.