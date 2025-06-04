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Лінія фронту станом на 4 червня. Зведення Генштабу

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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Лінія фронту станом на 4 червня. Зведення Генштабу
Ситуація на фронті 4 червня
фото: Генштаб ЗСУ

В Україні триває 1197-й день повномасштабної війни

Російські загарбники завдали одного ракетного та 46 авіаційних ударів, застосувавши одну ракету та 55 КАБ. Крім цього, росіяни залучили для ураження 1074 дронів-камікадзе та здійснили 3603 обстріли позицій наших військ і населених пунктів.

Новини війни в Україні

4 червня станом на 22:00 відбулося 115 бойових зіткнень. Сили оборони спрямовують зусилля на зрив виконання російськими загарбниками планів наступу та виснаження їхнього бойового потенціалу. Про це інформує Генштаб ЗСУ.

Останні новини з фронту

Найбільше наступальних дій ворог здійснив на Покровському напрямку.

На Харківському напрямку

Ворог двічі намагався просунутися вперед поблизу Вовчанська, але отримав відсіч.

Лінія фронту станом на 4 червня. Зведення Генштабу фото 1

На Куп'янському напрямку

Противник атакував позиції наших оборонців в районі Загризового. Українські захисники відбили дві ворожі атаки.

Лінія фронту станом на 4 червня. Зведення Генштабу фото 2

На Лиманському напрямку

Російські загарбники 25 разів атакували позиції українців у районах населених пунктів Греківка, Новий Мир, Карпівка, Липове, Рідкодуб та Торське.

Лінія фронту станом на 4 червня. Зведення Генштабу фото 3

На Сіверському напрямку

 Відбулося два бойових зіткнення поблизу Білогорівки та Верхньокам’янського. Обидві спроби ворога просунутися вперед були успішно відбиті нашими оборонцями.

Лінія фронту станом на 4 червня. Зведення Генштабу фото 4

На Краматорському напрямку

Сили оборони успішно зупинили вісім штурмів загарбників у районах Курдюмівки, Оріхово-Василівки та в напрямку Білої Гори, Маркового і Ступочок.

Лінія фронту станом на 4 червня. Зведення Генштабу фото 5

На Торецькому напрямку

Росіяни 11 разів атакували позиції Сил оборони. Свої зусилля окупанти сконцентрували у районах населених пунктів Торецьк, Романівка та Русин Яр. Наші захисники успішно зупинили всі спроби противника просунутися вперед.

Лінія фронту станом на 4 червня. Зведення Генштабу фото 6

На Покровському напрямку

Загарбницькі підрозділи намагалися прорвати нашу оборону у районах населених пунктів Малинівка, Гродівка, Лисівка, Новоукраїнка, Удачне, Новосергіївка, Котлярівка та Горіхове. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 34 ворожі атаки, дотепер тривають три боєзіткнення.

Лінія фронту станом на 4 червня. Зведення Генштабу фото 7

На Новопавлівському напрямку

Ворог 13 разів атакував наші позиції поблизу населених пунктів Одрадне, Веселе, Вільне Поле, Новосілка та Новопіль. Дві атаки тривають досі.

Лінія фронту станом на 4 червня. Зведення Генштабу фото 8

На Курському напрямку

Українські захисники відбили 28 ворожих атак; три бойові зіткнення тривають до цього часу. Також противник завдав 12 авіаційних ударів, скинувши при цьому 20 керованих бомб, здійснив 157 артилерійських обстрілів.

Лінія фронту станом на 4 червня. Зведення Генштабу фото 9

Нагадаємо, триває 1197-й день повномасштабної війни в Україні.

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Теги: окупанти Генштаб ворог росіяни

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