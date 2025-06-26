Підписання угоди про створення Спецтрибуналу, виступ Зеленського: головне за ніч

У Страсбурзі президент Володимир Зеленський провів зустріч із президентом ПАРЄ Теодоросом Русопулосом

Україна підписала угоду з Радою Європи про створення Спеціального трибуналу, після підписання угоди Володимир Зеленський виступив у ПАРЄ, Росія завдала авіаудару по Херсонщині, у Підмосков'ї прогриміли вибухи.

«Главком» зібрав головні події ночі проти 26 червня, щоб ви були в курсі актуальних новин.

Угода про створення Спеціального трибуналу

У Страсбурзі Президент України Володимир Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали угоду про створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України.

Перед підписанням угоди Володимир Зеленський та Ален Берсе провели зустріч, на якій підсумували результати роботи щодо створення Спецтрибуналу.

Президент назвав важливим досягненням те, що в статуті Спеціального трибуналу чітко зазначено: відповідальність за злочини нестимуть глава держави, глава уряду та міністр закордонних справ – без жодної згадки про персональні імунітети. Це означає, що вони не уникнуть покарання навіть після того, як уже не обійматимуть свої посади.

Виступ Зеленського

Президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу перед представниками парламентів країн – членів ПАРЄ в Страсбурзі, що Україна та держави-партнери мають докласти всіх зусиль, щоб кожен російський воєнний злочинець, включно з Володимиром Путіним, постав перед правосуддям за злочин агресії.

Глава держави подякував Парламентській асамблеї Ради Європи за підтримку України та ухвалення майже 30 резолюцій.

Володимир Зеленський нагадав, що саме Європа створила механізми, які дали змогу притягнути до відповідальності агресорів і міжнародних злочинців. Зокрема, це Нюрнберзький трибунал і Міжнародний кримінальний трибунал щодо колишньої Югославії.

У Підмосков'ї прогриміли вибухи

Ніч на 26 червня видалась тривожною для росіян. Вибухи пролунали у Зеленограді та в Дідовську, що в Московському районі. Також російські пабліки повідомляють, що дрон впав у Зеленограді. Прибули екстрені служби на місце.

Росіяни нарахували протягом п’яти хвилин щонайменше п’ять вибухів. Також повідомляється, що п’ять рейсів були направлені на запасний аеродром – з Внукова до Шереметьєва.

За словами мера Москви Собяніна, ППО збила два безпілотники при підльоті до Москви. Також він повідомив, що всі служби працюють на місці падіння уламків.

Очевидці пишуть, що на декількох локаціях спалахнули пожежі, а на кадрах видно, як чорний стовп диму здійнявся над будівлями.

Росія завдала авіаудару по Херсонщині

У ніч на 26 червня російські окупанти завдали авіаударів по Херсонщині. Російська армія атакувала з авіації Таврійське Білозерської громади.

Зокрема, керовані авіабомби поцілили по житловій забудові. Внаслідок удару у власній оселі постраждав 34-річний чоловік. У нього медики діагностували мінно-вибухову та черепно-мозкову травми, контузію й уламкове поранення стегна.

Потерпілого госпіталізували до медичного закладу. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Згодом очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив, що через російський авіаційний удар по Таврійському загинув місцевий житель 1987 року народження.

Він отримав поранення, що є несумісні з життям.